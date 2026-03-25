Ita, utile storico a 209 milioni con Lufthansa

Un risultato storico. Ricavi per 3,2 miliardi di euro – di cui 2,8 per i passeggeri (+2,7% rispetto al 2024) – e, soprattutto, un risultato netto positivo di 209 milioni. Sono i dati principali comunicati da Ita Airways in relazione alla seduta del consiglio di amministrazione, che il 24 marzo ha approvato il progetto di bilancio consolidato per l’esercizio 2025, che comprende un Ebitda a 404 milioni di euro e un Ebit a 25 milioni.

La compagnia ha così raggiunto per la prima volta nella sua giovane storia un risultato netto positivo di 209 milioni di euro (migliore di 436 milioni di euro rispetto al 2024) e per il secondo anno consecutivo un Ebit pari a 22 milioni in più rispetto al 2024.

“Questi risultati – si legge nella nota ufficiale di Ita – sono stati raggiunti grazie al consolidamento del lavoro fatto dalla compagnia, nonché grazie all’apporto della prima parte delle sinergie realizzate con il Gruppo Lufthansa, in un anno complesso a causa di vari fattori quali: un contesto geopolitico sfidante; l’impatto dei remedies derivanti dalla decisione con cui la Commissione Europea ha approvato l’operazione di ingresso di Lufthansa nel capitale; le criticità legate alla disponibilità degli aeromobili di breve-medio raggio, oggetto di progressivi fermi per effettuare i necessari interventi di manutenzione sui motori Pratt & Whitney; l’assenza dell’apporto commerciale di un vettore partner sulle rotte tra Italia e Stati Uniti, primo mercato internazionale per la compagnia”.

Inoltre, al contrario di quanto avvenuto per il 2024, i risultati sono stati influenzati dagli effetti positivi dell’adeguamento contabile dei debiti e dei crediti denominati in valuta estera (prevalentemente dollaro statunitense) ai tassi di cambio di fine anno.

C’è ancora un nodo da sciogliere, però, precisa Ita: “Resta tuttavia ancora alta l’incidenza degli oneri finanziari associati ai contratti di leasing relativi al piano di ammodernamento e incremento della flotta, che rendono il risultato operativo non ancora pienamente sostenibile e su cui la compagnia continuerà a lavorare per raggiungere una reale profittabilità“.

OLTRE 16 MILIONI DI PASSEGGERI

Ita ha operato nell’anno oltre 123mila voli di linea (-11% rispetto al 2024) e trasportato 16,2 milioni di passeggeri (-8% in confronto con il 2024), con un load factor dell’83,4%, in aumento di 2,1% su base annua.

Nel 2025 è proseguita la crescita della flotta, con l’ingresso di 10 nuovi aeromobili per arrivare, con la contemporanea uscita di tre aerei di vecchia generazione, a 106 aerei complessivi a fine anno (24 wide body e 82 narrow body), di cui il 70% di nuova generazione, con un’età media complessiva di 6,5 anni.

«Il 2025 ha segnato un punto di svolta per Ita Airways: chiudiamo per la prima volta in utile, a conferma che abbiamo intrapreso la rotta giusta – ha sottolineato Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways – È il risultato dell’impegno di tutta la compagnia e dei primi tangibili effetti della collaborazione industriale con il Gruppo Lufthansa. Sappiamo però che per raggiungere una profittabilità pienamente sostenibile dobbiamo ridurre il peso degli oneri legati ai leasing della flotta; su questo stiamo già lavorando con decisione».

«Oggi – ha commentato il presidente di Ita, Sandro Pappalardo – celebriamo un altro risultato storico. I risultati approvati confermano la solidità del percorso di Ita e il valore della collaborazione tra i suoi azionisti La compagnia continua a svolgere un ruolo centrale per la connettività del Paese, con una strategia fondata su qualità, sostenibilità e innovazione. Questa cooperazione è decisiva per costruire un vettore moderno e competitivo, a beneficio del Sistema Paese».