Ita vola in Canada: inaugurato il collegamento diretto Roma-Toronto

Canada sempre più vicino con Ita Airways. Stamane (10 maggio) inaugurato il primo volo diretto tra Roma Fiumicino e Toronto.

Il collegamento opera con sei frequenze settimanali, che diventeranno giornaliere da giugno a settembre e passeranno a cinque a ottobre. Nel mese di maggio l’orario prevede la partenza da Roma Fiumicino alle 10:15 con atterraggio a Toronto alle 14:05 (ora locale), mentre il volo da Toronto parte alle 16:40 (ora locale) e arriva a Roma Fiumicino alle 7:15 del giorno successivo.

Il volo inaugurale è stato operato con il nuovo Airbus A330-900 di nuova generazione e tecnologicamente avanzato, con tre classi: 30 posti in Business, con sedili completamente reclinabili fino a trasformarsi in un letto, 24 in Premium Economy e 237 posti in Economy, di cui 36 dedicati alla Comfort.

Presenti alla cerimonia del taglio del nastro, presso il Terminal E dell’aeroporto Leonardo da Vinci, Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita e ceo di Volare, Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma, Ivana Jelinic, amministratore delegato di Enit, Gianluca Caramanna, consigliere del ministro del Turismo, Giovanni Maria De Vita, consigliere ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e coordinatore progetto “Turismo delle Radici”, Sameena Qureshi, ministro consigliere Ambasciata del Canada in Italia e Mario Baccini, sindaco di Fiumicino.

«L’apertura dei collegamenti di Ita tra Italia e Canada risponde all’elevata domanda di mobilità fra i due Paesi, anche in virtù della rilevante presenza di cittadini canadesi di origini italiane – nota Limosani – Con il nostro volo diretto prevediamo di trasportare fino a 2 milioni di passeggeri italo-canadesi. Il collegamento, inoltre, consentirà ai viaggiatori di raggiungere altre destinazioni all’interno di entrambi i Paesi, combinando così viaggi di turismo e affari. La nuova rotta sta già riscontrando ottimi risultati in termini di prenotazioni, raggiungendo oltre 30.000 passeggeri nel periodo da maggio a settembre».

“Con questa nuova rotta strategica tra Italia e Canada – osserva Pierluigi Di Palma, presidente Enac – Ita continua a investire sulla crescita intercontinentale del network, potenziando i collegamenti tra due Paesi uniti da un profondo legame culturale e politico-economico. Nel farlo, risponde a una crescente esigenza di mobilità e accorcia le distanze con il Nord America. Con l’introduzione di nuove destinazioni e l’impiego di aerei tecnologicamente avanzati, il trasporto aereo in Italia e Ita confermano di investire in sostenibilità ambientale, interconnessione e accessibilità: principi che appartengono alla cultura istituzionale dell’Enac».

“Con il lancio di questa nuova rotta per Toronto del nostro principale partner Ita, la Summer 2024 per il Canada si arricchisce ulteriormente, arrivando a contare, nei mesi di picco, ben 7 partenze giornaliere da Roma verso le principali città canadesi – sottolinea Bassato – Una programmazione record dei vettori per il Paese nordamericano che posiziona Fiumicino tra i migliori scali europei, con una crescita di oltre il 30% rispetto al 2023».

«Un collegamento importante che permette di rafforzare la collaborazione con un mercato strategico – spiega Jelinic –Il Canada è uno dei Paesi con la presenza di italiani all’estero tra le più alte al mondo e che quindi hanno un peso nello sviluppo del turismo di ritorno. Questo nuovo servizio aereo non solo facilita l’accesso al territorio italiano, ma contribuisce anche a rafforzare la nostra posizione competitiva nel panorama turistico internazionale, posizionando l’Italia come una destinazione di prima scelta per viaggiatori di tutto il mondo».

La rotta Roma-Toronto rappresenta un importante prodotto per la compagnia, che incrementa così i collegamenti con il Nord America, primo mercato per Ita dopo l’Italia. Lo scorso 7 aprile è stato inaugurato il volo diretto Roma Fiumicino-Chicago e con queste due nuove rotte avviate nella Summer 2024 arrivano a 8 le destinazioni raggiunte da Ita in Usa e Canada.

Il 2 giugno verrà inaugurato il volo diretto Roma Fiumicino-Riyahd, seguito da Accra, Dakar, Kuwait City e Gedda, che porteranno ad un totale di 57 le destinazioni operate nella Summer 2024, di cui 16 nazionali, 26 internazionali e 15 intercontinentali. Inoltre, nel picco estivo il vettore volerà verso 11 ulteriori destinazioni stagionali, selezionate tra le mete più gettonate del turismo del Mediterraneo, incluse Grecia, Spagna, Croazia e le isole italiane, raggiungibili con voli diretti da Fiumicino e Milano Linate.

Le foto pubblicate sono state inviate dall’ufficio stampa di Ita.