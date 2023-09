Italian Cruise Day il 27 ottobre a Taranto: i temi in agenda

Si parlerà di presente e futuro del turismo crocieristico in Italia – investimenti sul prodotto e nei porti, infrastrutture, nuovi itinerari e promozione di nuove mete per escursioni a terra, carburanti “green” per l’alimentazione delle navi, elettrificazione delle banchine, possibili traiettorie evolutive – nel corso dell’11ª edizione dell’Italian Cruise Day, forum di riferimento per l’industria crocieristica in Italia organizzato da Risposte Turismo. L’appuntamento è per venerdì 27 ottobre al Castello Aragonese di Taranto.

Il 2023 segnerà nuovi record, sia sul fronte del totale traffico nei porti nazionali che su quello degli italiani che vanno in crociera.

L’appuntamento, realizzato per questa edizione in partnership con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e il Comune di Taranto, consentirà nuovamente a tutti i professionisti del comparto di confrontarsi e discutere su un settore che, dopo la battuta di arresto inevitabilmente imposta dalla pandemia, è ritornato a correre e punta a raggiungere a breve nuovi record.

«La crociera è una formula di vacanza di successo. E sono molti gli indicatori che lo testimoniano –dichiara Francesco di Cesare, presidente Risposte Turismo – Ci si concentra molto spesso sui dati di traffico, sempre fondamentali, ma tanti altri aspetti meritano di essere presi in considerazione perché cruciali per la stabilità del comparto e per le condizioni che devono crearsi affinché la futura crescita possa intervenire tanto sul piano quantitativo che qualitativo. Dopo due anni molto difficili, peraltro caratterizzati dalla capacità degli operatori del comparto di mantenersi attivi e consentire presto ai turisti di riprendere a salire a bordo delle navi, oggi la cruise industry, in Italia e non solo, si appresta a registrare nuovi record e a proseguire nel proprio impegno sui diversi fronti della sostenibilità».

In apertura di Italian Cruise Day, come da tradizione, spazio ai numeri e alle statistiche con la presentazione della nuova edizione dell’Italian Cruise Watch, il rapporto di ricerca realizzato da Risposte Turismo contenente i dati più aggiornati e rilevanti sul comparto crocieristico in Italia e le previsioni per il 2024 e, per la prima volta, una monografia dedicata alle crociere a tema.

«Secondo le nostre stime – aggiunge di Cesare – tra i record di quest’anno, incluso quello relativo al volume di traffico nei porti italiani, ci si aspetta inoltre di raggiungere di qui a fine anno la soglia del milione di italiani che scelgono la crociera, +26% sul 2022, superando il precedente riferimento del 2019 attestatosi a 950.000, andando a confermare l’Italia quale terzo bacino di domanda europeo e tra i più rilevanti a livello mondiale».

Numerosi i protagonisti della filiera crocieristica che animeranno la giornata di lavori, in rappresentanza di compagnie, porti, agenti marittimi, destinazioni, fornitori e altri ancora.

Il forum sbarcherà per la prima volta in Puglia, una regione che con i suoi 7 porti crocieristici ha saputo ritagliarsi un ruolo sempre più centrale nella geografia crocieristica nazionale e che, negli ultimi cinque anni, ha accolto oltre 2,6 milioni di crocieristi e oltre 900 approdi.

All’Italian Cruise Day 2023 sono attesi oltre 200 partecipanti e 30 relatori provenienti da tutta Italia e non solo, in rappresentanza delle diverse categorie professionali impegnate nell’industria crocieristica: tour operator e agenti di viaggio, compagnie armatoriali, agenti marittimi, rappresentanti delle realtà portuali e molti altri.

Inoltre, il forum ospiterà come di consueto iniziative collaterali quali Spazio Giovani, con i Premi di laurea e gli incontri Carriere@ICD, e la “Casa dei Porti Crocieristici Italiani” cui hanno già aderito 30 porti da tutta Italia, che oltre a concentrare oltre il 90% del traffico in Italia saranno tutti presenti a Taranto per l’intensa giornata di business networking.

L’edizione 2023 di Italian Cruise Day sarà energized by Edison e si realizza con il supporto dell’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione. Sono sponsor dell’evento Assoporti, il gruppo Bassani e Global Ports Holding.

L’evento è inoltre patrocinato dal ministero del Turismo e dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e conta sul supporto di Clia.