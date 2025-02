Italian Cruise Day in tour, prima tappa all’Argentario

Pronta al varo l’iniziativa “Italian Cruise Day in tour”, ideata e organizzata da Risposte Turismo per approfondire il rapporto tra porti crocieristici e territorio. La prima tappa è programmata per venerdì 7 marzo a Monte Argentario con due tavole rotonde dedicate alla sfida dell’accoglienza e alla necessità di investire in infrastrutture.

Il calendario prevede una serie di appuntamenti per approfondire la relazione tra crocieristica e territori e portare all’attenzione degli operatori locali le tematiche di maggiore interesse su un fenomeno che, in Italia, coinvolge 342 comuni e oltre 60 scali.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza dell’importanza dell’industria crocieristica per l’Italia e dalla volontà di Risposte Turismo, di volta in volta insieme ai partner locali, di portare all’attenzione delle istituzioni e degli operatori i temi di maggiore interesse per una migliore conoscenza del fenomeno e, con esso, delle sue ricadute, sfide e opportunità.

Un’operazione che si svolge in un momento cruciale del comparto, dove per il triennio 2024/2026 sono previsti oltre 1,6 miliardi di euro di investimenti nei porti crocieristici italiani.

Nel dettaglio, circa 530 milioni (il 32,5% del totale) riguardano la realizzazione di nuovi terminal crociere, altri 435 (26,7%) sono destinati a predisporre gli scali ai rifornimenti alternativi e agli approvvigionamenti energetici in banchina e infine 330 (20,2%) serviranno a realizzare altre infrastrutture per la crocieristica.

Se si allarga l’orizzonte al decennio 2019-2029, Risposte Turismo ha mappato oltre 20 contesti in cui si sono effettuati o si ha in programma di effettuare investimenti in terminal crocieristici, nuove costruzioni o ristrutturazione/restyling. Tra queste – solo per citare le prime tre per valore degli investimenti relativi alla costruzione di nuovi terminal e/o alla ristrutturazione di terminal esistenti dedicati ai crocieristi – La Spezia (41 milioni), Ravenna (35 milioni) e Palermo (32,3 milioni).