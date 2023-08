Italiani, la voglia di mare resiste anche a settembre

Chi lo dice che settembre fa rima solo con scuola e nostalgia dell’estate? La voglia di vacanze non diminuisce per gli italiani, che sono ancora pronti a partire eccome, soprattutto destinazione mare, sulle note di Tiziano Ferro. Le ricerche su Campeggi.com mostrano infatti che l’approssimarsi dell’autunno non frena l’affluenza turistica e ben il 70% sceglie di stare in spiaggia, sfruttando anche le temperature più miti rispetto a quelle bollenti di luglio e agosto. Inoltre, senza l’overtourism tipico dei mesi clou dell’estate, si possono visitare meraviglie naturali e artistiche con maggiore tranquillità.

Secondo il portale italiano per campeggi e villaggi turistici, il 40% di chi sceglie di partire a settembre punta sul Sud Italia, seguito dal Centro, 30%, mentre il 15% opta per il Nord e per le destinazioni estere. In testa alla classifica delle regioni con il numero più alto di prenotazioni c’è la Puglia davanti a Toscana e Marche, quindi Trentino-Alto Adige e Abruzzo.

La ricerca della comodità è il primo obiettivo degli italiani nella ricerca degli alloggi all’interno di campeggi e villaggi vacanze: il 50% sceglie bungalow e mobilhome dotati di ogni comfort, il 20% punta sul camper. Negli altri casi vince la convenienza economica: il 30% infatti opta per una tipologia d’alloggio sulla base delle offerte proposte dalle strutture. Per quanto riguarda infine la spesa media per le vacanze — che nella metà dei casi vengono prenotate sotto data — i dati relativi a luglio, agosto e settembre parlano di 2.000 euro a settimana per una famiglia di quattro persone.