Italica Hotels & Resort si rinnova tra wellbeing, identità locale e sostenibilità

Dare valore al tempo delle persone offrendo emozioni autentiche. E’ la nuova mission di Italica Hotels & Resorts, catena alberghiera 100% italiana che conta cinque strutture in suggestive località della Penisola. Oggi il gruppo si presenta al mercato con un brand e un’immagine completamente rivisti e rinnovati secondo i valori che ha scelto di mettere in primo piano: l’autenticità, il wellbeing, l’ecosostenibilità e il fattore local. Valori che possono accontentare diverse tipologie di viaggiatore, leisure o business, interessate a segmenti differenti: mare, montagna, country e città. Partendo da nord, sono: l’Hotel Bellamonte in Trentino, il Borgo Magliano Resort nella Maremma Toscana e l’Hotel Garden Area a Roma, mentre nelle isole, il Sighientu Resort, in Sardegna, a Cagliari, e la Tonnara di Bonagìa Resort, tra Trapani e San Vito Lo Capo, in Sicilia.

«Torniamo sul mercato con un nome che riprende l’originale Italica Turismo, che è anche il nome della nostra Dmc per l’incoming, dopo una parentesi con altri brand e proponendoci con una veste nuova e i valori forti nei quali crediamo – commenta Mauro Mazzola, chief commercial officer Italica Hotels & Resorts – L’attenzione alla sostenibilità e la valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali sono le basi sulle quali abbiamo rivisto il brand, il logo e il posizionamento, declinando la nostra attuale offerta alberghiera secondo i plus e le caratteristiche local e adottando tutte le buone pratiche per essere sostenibili e rispettosi dell’ambiente».

A questo nuovo percorso si affianca il forte know how tecnologico di Italica Hotels & Resorts, che è attualmente uno dei gruppi alberghieri italiani più all’avanguardia per la commercializzazione e la distribuzione.

«Il nostro reparto commerciale – prosegue Mazzola – si avvale di strumenti che consentono di creare flussi turistici grazie ad attività di early booking, promozioni e piani tariffari che incontrano le esigenze di selezionati target, come quello famiglie. Attualmente lavoriamo con i principali tour operator e network di agenzie italiane, che hanno apprezzato il nuovo posizionamento sul mercato e la nostra capacità di fornire risposte immediate alle richieste di prenotazione, mantenendo un rapporto equilibrato tra l’offerta b2b e quella b2c».

Il gruppo Italica Hotels & Resorts, che ha fatturato 11 milioni di Euro nel 2022, ha in progetto un’espansione con l’ingresso di nuove strutture nei prossimi mesi.

«Siamo interessati a strutture di media grandezza nelle località di vacanza italiane, sia in montagna sia al mare –conclude Mazzola – ma anche a catene alberghiere di piccole e medie dimensioni che abbiano la necessità di affidare la gestione di tutta l’operatività a terzi. Uno dei nostri obiettivi, oltre a crescere, è soddisfare il numero sempre più importante di richieste dall’estero e principalmente di quei tour operator europei che necessitano di un prodotto all inclusive, da vendita immediata sul mercato».

Italica Hotels & Resorts punta, dunque, a offrire agli ospiti una vacanza ricca di esperienze all’insegna del benessere e dell’autenticità. In primo piano la valorizzazione del territorio dove si trova la struttura, fornendo a chi prenota informazioni sul luogo e sulle peculiarità, storia e cultura e suggerendo attività esclusive da poter svolgere in ambito locale come, per esempio, wine tasting e degustazioni. Inoltre, in ogni resort l’offerta food&beverage prevede menù a chilometri 0 in collaborazione con aziende del territorio.

L’offerta di ogni struttura è stata adeguata secondo i parametri del nuovo posizionamento di Italica Hotels & Resorts. L’attenzione alla colazione, equilibrata e a base di prodotti salutari, perlopiù preparati in loco; la ricerca musicale e olfattiva per dotare gli ambienti comuni di sottofondi sonori e fragranze ottimali per il benessere; la selezione di menù cuscini; le attività sportive con un occhio di riguardo alla mobilità sostenibile, con dotazione di bike e e-bike per adulti e bambini (oltre a pacchetti a tema per gli appassionati delle due ruote e proposte di itinerari alla scoperta del territorio); Spa con percorsi benessere personalizzati e utilizzo di prodotti a base di piante o essenze locali; miniclub per i più piccoli, anche con attività di educazione ambientale per conoscere il territorio e insegnare ai bambini ad averne cura.

Inoltre, tutti i resort sono pet friendly e offrono un pacchetto che comprende quanto necessario per il soggiorno degli amici a quattro zampe, compresa la sanificazione finale della camera.

Infine per Italica Hotels & Resorts è fondamentale l’attenzione all’ecosostenibilità, tanto da stringere un accordo con up2you – la startup che si occupa di rendere sostenibili le attività dell’ospitalità compensandone l’impatto ambientale – per diventare già oggi una delle aziende italiane – e tra le primissime imprese turistiche – a raggiungere l’obiettivo della carbon neutrality. Anche gli ospiti sono coinvolti nel progetto: rinunciando, ad esempio, al riassetto della camera, possono ricevere un codice utile a piantare un nuovo albero o aderire a un progetto sostenibile. Nelle attività giornaliere, inoltre, si procede con l’eliminazione al 100% della plastica monouso e l’utilizzo di dispenser in camera, la riduzione della carta stampata a fronte di utilizzo di QRCode per invio di informazioni e documenti, la sensibilizzazione al risparmio energetico e altri accorgimenti, come l’installazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche.