Italo, presto wifi ultraveloce su tutti i treni

Il wifi presto viaggerà a tutta velocità sui treni di Italo grazie all’offerta della connessione Internet ultraveloce di Starlink.

Italo introdurrà Starlink sulla propria flotta a partire dalla metà del 2026, per concludere l’implementazione nel 2027.

La società di Elon Musk che fornisce collegamenti internet via satellite è attualmente la costellazione satellitare più avanzata al mondo con connessione a banda larga in grado di supportare streaming, giochi online, videochiamate e altro ancora.

Grazie alla sua connettività affidabile e veloce, Italo risolve l’annoso problema di assicurare una linea wifi davvero efficiente a bordo dei treni ad alta velocità, a vantaggio dalle tante persone che continuano a lavorare a bordo, a collegarsi a riunioni online o a utilizzare il tempo di viaggio per navigare sul web e guardare film e serie tv.

Dopo quasi un anno di test sui treni a 300 km/h, Starlink ha raggiunto velocità fino a oltre 400 Mpbs (megabit al secondo) e una bassa latenza di 25 ms (millisecondi).

Tra i passeggeri che hanno utilizzato Starlink (sul treno su cui si stavano effettuando i test), l’85% si è dichiarato pienamente soddisfatto.

«Questo con Starlink rappresenta un accordo importante e strategico, che conferma il nostro impegno per migliorare l’esperienza di viaggio. Siamo consapevoli di quanto oggi il mondo sia sempre connesso, per questo abbiamo deciso di investire per offrire ai viaggiatori questa possibilità. Siamo la prima grande compagnia ferroviaria di Alta Velocità al mondo a puntare su questa tecnologia», ha dichiarato Gianbattista La Rocca, amministratore delegato di Italo.

«Starlink offre una connettività affidabile e ad alta velocità in aree difficili a causa della mancanza di infrastrutture o di ostacoli naturali. Siamo entusiasti di portare Starlink nella flotta di Italo e trasformare l’esperienza di viaggio in treno ad alta velocità in una regione particolarmente difficile dal punto di vista geografico come l’Italia», ha commentato Jason Fritch, vice president Starlink Enterprise Sales – SpaceX.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Italo