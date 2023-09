Italo pubblica il bilancio di sostenibilità 2022

Italo presenta il bilancio di sostenibilità 2022 che riassume gli impegni e i risultati raggiunti in ambito Esg (e cioè sui temi ambiente, sociale e governance).

Tra i risultati raggiunti messi in evidenza dal rapporto per la società – che dalla sua fondazione è stata fortemente votata alla tutela dell’ambiente puntando sulla scelta di treni innovativi e sostenibili – l’assegnazione dell’attestato del lavoro fatto in ambito Esg con una valutazione del Rail Sustainability Index, strumento emanato dall’Uic (Unioninternational de chemin de fer) che misura la performance di sostenibilità nell’ambito del settore ferroviario secondo gli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Sempre in tema ambiente, la politica di Italo volta al miglioramento della propria efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni anche attraverso azioni intraprese per l’ottimizzazione dei consumi energetici degli uffici ha dato la motivazione all’azienda per dotarsi di un software gestionale multilivello che permette di monitorare la produzione dei rifiuti, così è stato possibile differenziare oltre il 50% dei rifiuti provenienti da bordo, di cui il 15% di plastica. Il 2022 ha visto inoltre il completamento della prima analisi del rischio di cambiamento climatico, condotta in conformità alle linee guida Tcfd (task force on climate-related financial disclosure) e l’analisi delle emissioni Ghg Scope 3.

Per Italo anche l’attestazione di best-in-class per le condizioni di sicurezza sui propri treni: è stata la prima impresa ferroviaria al mondo ad aver installato su un treno i filtri Hepa, che rappresentano una barriera ad altissima efficacia contro ogni agente e contro qualunque forma virale o influenzale che possa essere trasmessa per via aerea.

Sul tema sociale, particolare attenzione per le quote rosa: il 47% dei dipendenti è infatti donna e questo ha permesso all’azienda di classificarsi al 1° posto tra le società italiane di settore nel ranking del Financial Times “Diversity & Inclusion”.

Anche il sistema di welfare aziendale risponde ai principi Esg sostenendo la vita dei propri dipendenti e allo stesso tempo permettendo di rilasciare valore verso la comunità. In quest’ottica rientrano le azioni che hanno lo scopo di creare e rafforzare il patto di fiducia tra azienda, dipendenti, famiglia e società come, ad esempio, le 21 borse di studio assegnate ai figli dei dipendenti meritevoli.

Nel corso dell’anno, diverse le iniziative di fundraising che hanno consentito di finanziare una borsa di studio in favore di un giovane ricercatore Airc, di affiancare l’Associazione Tetrabondi che si occupa di garantire l’inclusività dei bambini con bisogni speciali e di supportare la Fondazione Telethon.

«Siamo orgogliosi dell’impegno assunto in tema di sostenibilità. È un lavoro quotidiano che ha l’obiettivo di rafforzare e realizzare la strategia Esg che ci siamo posti, convinti che solo così riusciremo a garantire un futuro migliore e uno sviluppo equo del Paese e delle comunità», sottolinea Gianbattista La Rocca, amministratore delegato di Italo.