Italo rinnova la partnership con Navitaire by Amadeus

Italo rinnova fino al 2030 la partnership con la piattaforma di prenotazioni New Skies di Navitaire, del Gruppo Amadeus. Operando in uno dei mercati ferroviari più competitivi d’Europa, in questo modo Italo intende consolidare le sue performance operative all’insegna della flessibilità, efficienza e trasformazione digitale.

Il rinnovamento della collaborazione, infatti, amplia le potenzialità di retail con Api all’avanguardia e tool di ottimizzazione dei prezzi. Inoltre, sono state sviluppate nuove funzionalità e altre sono in fase di progettazione con Italo per una rapida implementazione, in modo da rendere il sistema sempre più flessibile e garantire una facile integrazione con altri vettori, nuovi prodotti e servizi aggiuntivi, il tutto con un time-to-market ridotto.

«Il rinnovo della partnership con Navitaire ribadisce il nostro impegno a offrire esperienze di viaggio di livello mondiale – ha evidenziato Daniele Deligia, cio di Italo – e la capacità di Navitaire di personalizzare una tecnologia all’avanguardia per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri passeggeri, è una testimonianza della forza della collaborazione. Insieme, stiamo plasmando il futuro dell’Alta velocità ferroviaria in Italia e oltre».

Da parte sua Maher Koubaa, managing director, Emea, Amadeus ha aggiunto: «La nostra partnership rinnovata con Italo riflette la forza della nostra visione condivisa di un trasporto ferroviario moderno e orientato al cliente. I passi avanti su misura che abbiamo sviluppato congiuntamente dimostrano come il pensiero digital-first possa reinventare l’esperienza ferroviaria».