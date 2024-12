Italo, un roadshow da nord a sud dedicato alle adv

Pronto sui binari il roadshow di Italo dedicato alle agenzie di viaggi per presentare l’offerta invernale: dal debutto all’estero al restyling delle lounge, dai nuovi vantaggi per i clienti premium, alle sfide del Giubileo. Le tappe per quest’anno sono previste a Roma, Milano, Bologna e Napoli.

Italo illustrerà il suo network consolidato di 118 servizi al giorno, 54 città collegate e 62 stazioni ferroviarie servite, cui si aggiungono i servizi treno+bus grazie ai 100 Itabus in flotta. Trenta servizi intermodali (con la comodità di un unico biglietto) che servono h24 tutta Italia, con viaggi anche notturni per ottimizzare i tempi di percorrenza.

Un’attività operativa che ora contempla anche l’estero con i servizi su Lubiana e Zagabria. Mete straniere collegate alle principali città italiane, raggiungibili con la combinazione treno Italo fino a Mestre e da lì bus dedicato. Sei i servizi al giorno (3 di andata e 3 di ritorno) da località quali Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Ferrara, Padova, Venezia, Trieste, Verona, Milano e Torino.

Un primo passo, propedeutico per espandere il network europeo della compagnia, che investirà sull’intermodalità, parte integrante della sua strategia di crescita. All’attenzione delle adv verranno infatti evidenziate anche le connessioni con i treni regionali, acquistabili direttamente con un’unica transazione dai canali Italo: il biglietto combined che diventa così più fruibile.

Proseguono, poi, gli accordi con il mondo corporate, grandi aziende e Pmi (per le quali è stato studiato un sistema di triangolazioni apposito, con il supporto delle agenzie di viaggi). Anche in quest’ottica, dedicata ai business traveller, la società ha lanciato il restyling delle Lounge Italo Club, gli esclusivi spazi in stazione dove si può attendere il proprio treno in totale comfort e relax, con wifi, quotidiani e ristorazione fresca sempre disponibile.

Dopo Roma e Milano, nei prossimi giorni verrà inaugurata la nuova sala di Bologna e nella prima metà del 2025 nuovo look per la lounge di Firenze Santa Maria Novella. Ancora, per il mondo delle aziende, nuovi benefici per i possessori della Carta Corporate Italo Più: sconti dedicati, accessi nelle Lounge Italo Club, possibilità di accumulare maggiori punti fedeltà e utilizzo illimitato del Fast Track per non fare code quando si accede in stazione. Contestualmente, grazie al nuovo programma fedeltà, più vantaggi anche per gli iscritti Italo Più.

C’è poi il mondo del leisure dove spicca l’andamento positivo del segmento internazionale. Tra i mercati maggiormente performanti, confermano la propria leadership Usa, Regno Unito, Spagna e Olanda. Segnali incoraggianti in vista della prossima sfida, quella del Giubileo: previsti, infatti, 35 milioni di arrivi turistici che genereranno 105 milioni di presenze, ossia un raddoppio dei flussi per una spesa turistica di 16,7 miliardi di euro.

«Nell’ultimo anno – sottolinea Fabrizio Bona, direttore commerciale Italo – abbiamo rafforzato e consolidato le sinergie con le agenzie di viaggi. La nostra offerta è sempre più capillare, siamo un gruppo intermodale in grado di coprire tutto il territorio nazionale e abbiamo fatto anche il nostro debutto all’estero. La combinazione treno più bus ci ha permesso di esplorare questi nuovi mercati, sicuramente sarà un primo passo e presto estenderemo la nostra presenza anche in altre nazioni europee».

E Marco De Angelis, direttore vendite Italo, aggiunge: «Oggi la nostra forza consiste nel saper rispondere e soddisfare le esigenze del comparto business così come di quello leisure. Siamo flessibili e questo ci ha consentito di crescere continuamente su più fronti. Per il 2025 il Giubileo rappresenta una grande opportunità che sappiamo già come cogliere, intercettando la forte domanda che arriva dall’estero».