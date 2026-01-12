Italy Family Hotels, risultati in crescita e nuovo Cda

Italy Family Hotels, primo consorzio alberghiero in Italia interamente dedicato alle famiglie, ha chiuso il 2025 con risultati in forte crescita e ha presentato le strategie e le novità previste per il 2026.

Il 2025 si è concluso con risultati positivi e in crescita, grazie a investimenti pari a 600.000 euro, destinati principalmente allo sviluppo strategico del consorzio e al rafforzamento dei servizi a supporto degli hotel associati. Una crescita rispecchiata nei dati registrati, con le attività dell’area digitale che hanno generato 340.000 richieste, +19% rispetto all’anno precedente. Importante anche la crescita di visibilità sui social media, con +38% di follower totali rispetto al 2024

LE NOVITA’ DEL 2026

Nel corso del 2026, Italy Family Hotels prevede un investimento di circa 600.000 euro, con l’obiettivo di potenziare in modo strutturale tutte le aree chiave del consorzio: il 43% sarà destinato all’area digitale, 19% per l’area gestione, 18% per l’area brand, 18% l’area soci e il 5% per l’area sviluppo. L’ambizione dichiarata per il triennio 2026-2028 è quella di affermarsi come “leader nell’ospitalità family in Italia e in Europa”.

UN NUOVO CDA

Tra le novità portate dal 2026, l’insediamento di un nuovo Consiglio di amministrazione, che sarà in carica per il mandato 2026-2029. Alla guida del consorzio è stato nominato Alessandro Zaffi, presidente e titolare del Meridiana Family & Nature Hotel in Emilia-Romagna. Al suo fianco, nel ruolo di vicepresidente, Stefano Cerutti, dell’Nh Collection Alagna Mirtillo Rosso, in Piemonte.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Italy Family Hotels