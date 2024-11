Italy for Wedding, appuntamento a Palermo dal 18 al 21 febbraio

Per la terza edizione di Italy for Wedding – The Event la sede sarà Palermo. Nel capoluogo siciliano, dal 18 al 21 febbraio 2025, si terrà l’appuntamento nazionale per l’industria del Wedding & Destination Wedding, organizzato da Italy for Weddings, divisione di Convention Bureau Italia, con il supporto principale del Comune di Palermo e con il patrocinio della Regione Siciliana. L’evento di filiera punta a consolidare la Sicilia come meta d’eccellenza per i matrimoni internazionali, offrendo una piattaforma per valorizzare la bellezza e l’autenticità di questa terra.

Ma ovviamente l’obiettivo finale dell’evento rimane quello di posizionare l’Italia – e in questa edizione la Sicilia in particolare – come punto di riferimento globale per il destination wedding. Un settore che, nel 2023, ha visto una crescita significativa, con oltre 13.600 matrimoni di coppie straniere celebrati nel Paese, segnando un incremento del 22,3% rispetto all’anno precedente. Un fenomeno sempre più consolidato che ha generato un fatturato stimato di circa 803 milioni di euro, confermando l’Italia come una delle destinazioni più ambite per i matrimoni internazionali.

Italy for Weddings – The Event riunirà oltre 80 wedding planner specializzati nel destination wedding, provenienti da Uk, Usa, India, Medio Oriente, Est Europa, Germania e altri Paesi, consolidando l’importanza dell’Italia come meta di riferimento. Parteciperanno anche 45 espositori che rappresentano le eccellenze italiane, con una forte presenza di sponsor locali, provenienti dal settore del catering, intrattenimento e allestimenti, per valorizzare al massimo l’offerta siciliana.

Il programma dell’evento prevede 26 appuntamenti B2B tra operatori italiani e buyer internazionali, offrendo un’importante occasione di networking. Sono inoltre in programma panel session con speaker internazionali, che forniranno una panoramica sugli ultimi trend e sulle innovazioni del settore.

Palermo, città simbolo dell’eleganza mediterranea, accoglierà i protagonisti del settore in alcune delle sue location più prestigiose. Villa Igiea del gruppo Rocco Forte Hotels farà da scenario per un’elegante serata; l’Hotel Des Palmes, con la sua atmosfera carica di storia, ospiterà sessioni di networking esclusive; infine, l’affascinante Villa del Gattopardo, evocativa dell’immaginario siciliano, sarà la cornice della cena di Gala conclusiva.

«Palermo è una destinazione sempre più attrattiva per i matrimoni – osserva Alessandro Anello, assessore al Turismo del Comune di Palermo – e la scelta di organizzare in città la terza edizione di Italy for wedding – The Event conferma questa tendenza in crescita. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di puntare sulla filiera del wedding e del destination wedding alto spendente, di cui la manifestazione organizzata da Convention Bureau Italia è punto di riferimento, creando le condizioni affinché questo segmento esclusivo di turismo si integri nel migliore modo possibile nel nostro tessuto produttivo.

Puntiamo a diventare una città da visitare tutti i mesi dell’anno e una fiera importante come Italy for Wedding – The Event, con la presenza di operatori italiani e buyer internazionali, rappresenta una grande opportunità di promozione delle nostre bellezze che si aggiunge alle attività già messe in campo per incrementare i flussi di viaggiatori nei periodi di bassa stagione»

Per Carlotta Ferrari, presidente di Convention Bureau Italia, «Italy for Weddings – The Event rappresenta un tassello fondamentale nella nostra strategia per posizionare l’Italia come destinazione leader nel destination wedding a livello globale. La scelta di Palermo per questa terza edizione non solo evidenzia la crescita del Sud Italia nel settore, ma segna un importante passo avanti nella collaborazione con la Regione Siciliana. Questo rapporto, avviato con Italy for Weddings, si estende a iniziative di respiro internazionale come Italy at Hand, confermando il ruolo della Sicilia come partner strategico per la valorizzazione del nostro Paese».

Dal canto suo Laura D’Ambrosio, division manager I4W, annota: «Con questa terza edizione di Italy for Weddings – The Event continuiamo a portare in Italia operatori stranieri per far vivere loro da vicino l’essenza autentica del nostro Paese. Il nostro obiettivo è creare un punto d’incontro tra professionisti che credono nella forza della collaborazione e che condividono la visione di un’Italia sempre più centrale nel destination wedding. Questo evento è un’occasione unica per rafforzare sinergie e costruire relazioni durature».