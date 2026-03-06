Itb Berlin 2026 sfiora i 100mila visitatori nonostante il Medio Oriente

06 Marzo 13:08 2026

Successo di pubblico (e di contenuti) nell’anno del suo 60esimo anniversario: Itb Berlin Convention 2026 ha chiuso i battenti con un’edizione che nonostante i venti di guerra provenienti dal Medio Oriente ha registrato 5.601 espositori di 166 Paesi e 97mila visitatori e partecipanti professionali, annunciando anche la nuova edizione che si terrà dal 16 al 18 marzo 2027 con le Maldive host country.

I numeri sono tutto sommato soddisfacenti alla luce della critica situazione che il mondo sta vivendo e che in alcuni casi ha comportato una riduzione dei voli disponibili. Quella che rappresenta da anni una delle prime fiere mondiali del turismo, ha dimostrato ancora una volta l’importanza della fiducia, della cooperazione internazionale e degli incontri faccia a faccia nel settore.

Infatti, nonostante  la disponibilità limitata di voli dovuta al conflitto in Medio Oriente, il numero dei visitatori è stato quasi pari a quello dell’anno precedente. Secondo un monitoraggio effettuato in tempo reale, il 96% dei visitatori ha sottolineato l’elevata qualità degli incontri e l’intenzione di tornare, confermando il continuo richiamo internazionale della principale fiera mondiale del turismo nel suo anno celebrativo.

Una caratteristica fondamentale di Itb Berlin è la sua importanza per il business diretto: durante la fiera sono stati conclusi accordi e decisioni di acquisto per un valore di 47 miliardi di euro. Questa cifra si basa esclusivamente sulle transazioni concluse a Itb Berlin e sottolinea l’importanza della fiera come piattaforma affidabile per decisioni di mercato rilevanti e affari di successo.

«Nel suo anno celebrativo – ha commentato Mario Tobias, ceo di Messe Berlin – Itb Berlin ha ancora una volta riunito i mercati, favorito discussioni su future attività commerciali comuni e dimostrato la propria importanza per il dialogo e la cooperazione internazionali, soprattutto in tempi di tensioni geopolitiche e in particolare in Medio Oriente. Come specchio del settore, ha fornito un quadro affidabile per stabilire contatti, scambiare idee e fare affari».

Tutte le sessioni della Itb Berlin Convention 2026 sono ora disponibili come video on demand sul canale YouTube di Itb.

