Itb Berlin presenta l’app mobile e la piattaforma “xplore”

Lanciati in questi giorni Itbxplore e Itbmobile, due innovativi strumenti e compagni di viaggio per espositori e partecipanti a Itb Berlin.

Itbxplore è la nuova piattaforma B2B virtuale per offrire ai visitatori un valido supporto in vista della loro partecipazione, finalmente in presenza alla fiera che si svolgerà nella capitale tedesca dal 7 al 9 marzo prossimi. La registrazione alla borsa turistica tra le prime al mondo per importanza e volumi di presenze ed espositori è stata aperta in queste ore.

L’evento, che vanta oltre cinquant’anni di edizioni, si presenta oggi come un maxi contenitore di eventi di networking e di tendenza, in presenza e ibridi e con la nuova piattaforma Itbxplore e l’app Itbmobile vengono forniti agli ospiti professionali due strumenti e compagni virtuali dell’evento dal vivo con contenuti di ampio respiro.

Scambio di opinioni, confronti e fissazione di appuntamenti in fiera con acquirenti e venditori e importanti attori globali dell’industria dei viaggi sono alcune delle peculiarità e funzioni che Itbxplore offre attualmente a visitatori ed espositori. La piattaforma di supporto virtuale presenta un elenco di espositori e punti salienti dei prodotti e servizi presentati in fiera, fornendo una panoramica dei marchi globali rappresentati a Itb Berlin 2023.

Utilizzando la funzione di networking, i visitatori professionali possono comunicare in modo personale ed efficiente con i partner commerciali attuali e futuri prima dell’evento dal vivo. I profili aziendali degli espositori forniscono informazioni anticipate su prodotti e innovazioni. Al suo interno anche una planimetria interattiva dei padiglioni che mostra le posizioni degli espositori semplifica la preparazione efficiente per lo spettacolo. I possessori di biglietti, gli espositori e i media accreditati possono accedere alla piattaforma web fino al 31 gennaio 2024 e usufruire di un profilo utente personale con l’indirizzo email fornito in fase di registrazione.

L’altro strumento, l’app Itbmobile supporta i visitatori dal vivo: una sorta di “accompagnatore intelligente” per visitare l’evento dal vivo. Oltre alle informazioni su Itb Berlin, l’app gratuita offre ai visitatori professionali informazioni sui prodotti e sugli espositori, una panoramica dettagliata del programma degli eventi e planimetrie interattive dei padiglioni. Durante l’evento, il programma dell’app e gli elenchi di relatori informeranno i visitatori sulle ultime sessioni ed eventi. I preferiti e i contatti di rete su Itbxplore e l’app Itbmobile possono essere sincronizzati in un account personale. A partire da febbraio 2023, l’app potrà essere scaricata da App store e Google play store.