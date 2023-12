Itb Berlin, ticket d’ingresso low cost in vendita fino al 14 gennaio

Offerta low cost fino al prossimo 14 gennaio, per l’acquisto anticipato dei biglietti d’ingresso all’Itb Berlin 2024 – di cui L’Agenzia di Viaggi Magazine è mediapartner – in calendario dal 5 al 7 marzo.

Infatti, sarà possibile accedere ai cosiddetti “Early Bird Ticket”, con pass illimitati scontati del 25% per i visitatori professionali che normalmente hanno un costo di 75 euro, offerti a 60 euro. Inoltre, i biglietti giornalieri per gli operatori professionali sono disponibili al prezzo “early bird” di 42 euro invece di 49 euro. Mentre il biglietto giornaliero per studenti a tariffa ridotta costa 33,50 euro, e l’abbonamento illimitato per studenti costerà 44 euro. Dal 15 gennaio i biglietti nello shop online saranno venduti a prezzo normale. E tutti i biglietti saranno disponibili solo online.

Novità anche nel ticketing relativo agli eventi virtuali: i biglietti completamente digitali per i visitatori interessati solo a questi eventi, infatti, saranno disponibili a 35 euro. I titolari di biglietti con disabilità che richiedono ufficialmente un accompagnatore possono ottenere un ingresso gratuito per quella persona presentando la tessera di invalidità presso uno degli sportelli informazioni. Infine le tessere per espositori sono in vendita nel webshop Beco al prezzo di 60 euro.

Viene anche offerta un’ampia gamma di opportunità per spazi dove organizzare riunioni di lavoro. Si tratta di opzioni di vendita con prenotazione anticipata da parte di espositori e coespositori. In particolare i Meeting Cube, prenotabili a ore, che rappresentano una nuova opzione innovativa per tenere brevi colloqui riservati in piccoli gruppi. Le prenotazioni iniziano a metà dicembre. Gli espositori che desiderano prenotare possono già contattare il team di Itb Berlin alla mail [email protected].

Espositori e visitatori professionali possono prenotare online tramite smartphone, prima o durante l’evento, tavoli riunioni fino a quattro persone alla tariffa oraria di 75 euro. I tavoli verranno allestiti in diversi punti dell’area: nel padiglione 3.1, hub27, nel padiglione 8.2 e nel padiglione 18.