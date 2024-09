Itb India, pieno successo operativo con 25mila contrattazioni

Pieno successo di Itb India 2024, la fiera e convention annuale business-to-business di 3 giorni, tenutasi presso il Jio World Convention Center di Mumbai. La seconda edizione in presenza dopo il periodo pandemico ha fatto registrare oltre 400 espositori internazionali e circa 600 acquirenti indiani in una kermesse di incontri e networking che ha generato, secondo gli organizzatori, almeno 25.000 contrattazioni commerciali (engagements).

L’edizione di quest’anno, tra l’altro, ha attirato soprattutto top manager dei segmenti leisure, business travel e Mice, a dimostrazione dell’alto profilo assunto da questa fiera specializzata, divenuta un punto di riferimento e un appuntamento molto importante per gli operatori locali, oltre che per tutti quei partner internazionali interessati al mercato indiano, considerato tra i bacini di traffico turistico più promettenti.

Pienamente soddisfatto Joyce Wang, direttore esecutivo di Messe Berlin Asia Pacific, organizzatore di Itb India, Mice show India e Travel tech India: «L’industria dei viaggi in India sta vivendo una crescita notevole e la domanda in questo mercato sta suscitando un rinnovato interesse da tutto il mondo. L’edizione di quest’anno si è poi rivelata determinante per la creazione di partnership strategiche e nella promozione della crescita in uno dei mercati dei viaggi più dinamici al mondo. Con l’obiettivo di rimanere al passo con i tempi, i percorsi delle nostre conferenze hanno fornito spunti chiave per garantire che i partecipanti siano pronti per il futuro».

La fiera b2b ha visto anche la fattiva partecipazione delle principali associazioni di categoria dell’Asia meridionale come l’Associazione dei tour operator nazionali dell’India (Adtoi), l’Associazione degli agenti di viaggio (Etaa), la Rete degli agenti Mice indiani (Nima) e Outbound Tour Operators association of India (Otoai), attivando proficue collaborazioni se non addirittura delle partnership vantaggiose con gli stessi espositori.