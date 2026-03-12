Itb India torna a settembre a Mumbai

Itb India anticipa di un giorno il calendario della sua prossima edizione. La fiera B2B dedicata all’industria dei viaggi si terrà infatti dal 1° al 3 settembre 2026 al Jio World Convention Centre di Mumbai, invece che dal 2 al 4 settembre come inizialmente previsto.

La manifestazione, giunta alla quarta edizione in presenza, si svolgerà in contemporanea con Mice Show India e Travel Tech India, rafforzando la dimensione business dell’evento e ampliando le opportunità di networking tra operatori del settore.

UN HUB PER I PROFESSIONISTI DEL TRAVEL IN ASIA MERIDIONALE

Con il tema “Future of Travel, Built Together”, Itb India 2026 punta a riunire in un unico contesto professionisti dei segmenti Mice (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), leisure, corporate travel e travel technology. L’obiettivo è creare una piattaforma di incontro tra domanda e offerta, con particolare attenzione al mercato indiano e dell’Asia meridionale, in forte crescita per il turismo internazionale.

Gli organizzatori prevedono la partecipazione di oltre 100 espositori e più di 3.000 operatori provenienti da tutto il mondo. Un ruolo centrale sarà ricoperto dai buyer: sono attesi oltre 400 acquirenti qualificati provenienti dall’India e dai Paesi dell’Asia meridionale, offrendo così agli espositori internazionali e nazionali occasioni mirate di business.

CONFERENZE E CONTENUTI

Accanto all’area espositiva, l’Itb India Conference 2026 proporrà un ricco programma di contenuti dedicati ai trend del turismo globale e alle trasformazioni dell’industria dei viaggi.

Il palinsesto prevede più di 80 relatori del settore e oltre 1.400 minuti di sessioni, tra panel, keynote e approfondimenti su innovazione tecnologica, evoluzione della domanda turistica e sviluppo dei mercati emergenti.

APERTE LE REGISTRAZIONI

Le registrazioni per gli espositori sono già aperte, con tariffe Super Early Bird disponibili fino al 15 maggio 2026. Il pacchetto prevede l’accesso all’area espositiva, la partecipazione a tutte le sessioni della conferenza e fino a 33 incontri pre-programmati con buyer qualificati, oltre alla possibilità di entrare in contatto diretto con decision maker dei segmenti Mice, corporate e leisure.

Anche i buyer possono già candidarsi. I professionisti dei settori Mice, corporate e leisure hanno infatti la possibilità di partecipare all’Hosted Buyers’ Programme, pensato per facilitare l’incontro con nuovi partner commerciali e sviluppare opportunità di business.

IL NETWORK ITB

Itb India fa parte del network internazionale di fiere organizzate dal brand Itb. Nel calendario 2026-2027 figurano anche Itb China a Shanghai (26-28 maggio 2026), Itb Asia a Singapore (21-23 ottobre 2026) e la prima edizione di Itb Americas a Guadalajara, in Messico (10-12 novembre 2026). L’evento di punta del gruppo rimane Itb Berlin, in programma dal 16 al 18 marzo 2027, punto di riferimento globale per l’industria turistica.