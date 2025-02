Ixpira amplia il portfolio hotel a Roma e in Toscana

Ixpira ha annunciato un significativo ampliamento dell’offerta del proprio portfolio alberghiero in Italia, in particolare in due territori chiave per l’incoming turistico: Roma, con il Giubileo in corso, città che ha già prodotto il 33% del fatturato derivante dalle prenotazioni individuali nel 2024, e Toscana.

«La nostra strategia di contrattazione è guidata da un’attenta valutazione della domanda e dalla segmentazione della clientela, al fine di individuare le strutture con il maggior potenziale di crescita e di massimizzare l’occupazione durante tutto l’anno. Abbiamo introdotto azioni mirate per ottimizzare le tariffe e incentivare le prenotazioni, garantendo ai nostri partner alberghieri un flusso di entrate stabile e prevedibile», sottolinea Daniela Fabiano, responsabile dell’area contratti alberghieri di Ixpira (nella foto con il ceo Guy Luongo).

A Roma, le nuove partnership includono il 4 stelle Hotel Palladium, una scelta ideale sia per il segmento leisure sia business, e Casa Santa Sofia, un boutique hotel nel cuore del Rione Monti.

Ixpira continua anche a collaborare con strutture consolidate come Bettoja Hotels, Bw Premier Royal Santina, Bw Premier Universo, Bw Premier President e Sure Hotel Collection Hotel Raffaello. L’offerta è completata da altri hotel dal design distintivo come il Leon’s Place di Planetaria Hotels, l’Hotel Pulitzer e il River Palace.

In Toscana, si aggiungono al portfolio Palazzo Leopoldo del Gruppo Ross Hotels a Radda in Chianti, un’oasi di lusso nel cuore del Chianti Classico, ideale per gli amanti del vino e per i viaggiatori in cerca di relax, Capitano Collection a San Quirico d’Orcia (con Palazzo del Capitano Wellness & Relais), Villa Liberty e Borgo Medievale Townhouses B&B.

Inoltre, la partnership già avviata con Parc Hotels si estende, ampliando l’offerta leisure grazie alla presenza del marchio sul Lago di Garda e in Sicilia.

«Il nostro ampliamento su Roma e Toscana è il risultato di una precisa valutazione dei dati di mercato, che ha evidenziato il notevole potenziale di crescita in queste regioni. Siamo fiduciosi che, grazie al nostro approccio data-driven e alla nostra profonda conoscenza del settore, saremo in grado di generare risultati significativi per i nostri partner alberghieri», sottolinea il ceo di Ixpira Guy Luongo.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Ixpira