Ixpira arruola la product & strategy director Flaminia Scarcella

Importante new entry in casa Ixpira: la piattaforma online multicanale annuncia la nomina di Flaminia Scarcella come product & strategy director.

Questa nuova nomina rappresenta un passo significativo nelle strategie dell’azienda mirata a rafforzare la sua presenza nel settore turistico, con un focus particolare sulla contrattazione diretta e sull’implementazione di soluzioni innovative per consolidare e sviluppare rapporti duraturi con i partner.

Flaminia Scarcella porta con sé una significativa esperienza nel settore travel avendo ricoperto ruoli chiave in qualità di content manager per Venere e director service & operations per Expedia Group, con un focus sulla divisione B2B. Nel corso della sua carriera ha collaborato con i dipartimenti di account management e business development per migliorare l’esperienza degli hotel partner, ottimizzando processi e strategie operative. In Ixpira, come product & strategy director, avrà il ruolo di collegamento tra i reparti yield e purchasing, mirando alla crescita della contrattazione diretta di hotel e strutture alberghiere in Italia e Albania da inserire nell’offerta della piattaforma.

Esperta di management e innovazione dei processi, la nuova figura sarà anche responsabile della definizione e dell’implementazione della roadmap strategica dei prodotti. «L’ingresso di Flaminia Scarcella rappresenta un’importante evoluzione per Ixpira – sottolinea il ceo dell’azienda Guy Luongo – La sua visione e l’expertise maturato in oltre 20 anni di lavoro nel mondo del turismo ci permetteranno di affrontare con maggiore efficacia le sfide del mercato, creando valore per i nostri clienti e fornitori. Siamo all’apice di un momento cruciale, dove il potenziamento delle nostre capacità è essenziale. Flaminia non solo guiderà il nostro team verso obiettivi ambiziosi, ma assicurerà anche che le nostre strategie siano sempre in linea con la missione di offrire soluzioni concrete ai nostri partner».

