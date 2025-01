Ixpira, Luongo: «Vi racconto la nostra rivoluzione Ai»

La rivoluzione 2025 di Ixpira, la piattaforma per la vendita online di package e soluzioni alberghiere, è all’insegna dell’Ai con un’impronta indelebile applicata alle modalità più performanti possibili per la rete agenziale. Questa la principale novità illustrata nel dettaglio dal ceo Guy Luongo, peraltro molto preciso sul cronoprogramma della nuova stagione operativa.

«Abbiamo lanciato il nostro nuovo sito web e sebbene siano passati solo sette anni dalla prima apparizione in rete, sappiamo tutti che da un punto di vista tecnologico questo lasso di tempo appare quasi come un’eternità – racconta l’imprenditore – La nuova versione migliorerà le funzioni di navigabilità oltre che ottimizzare la presentazione del prodotto che tiene conto dell’evoluzione nella distribuzione globale dei prodotti e servizi. A partire dall’illustrazione delle camere e la loro descrizione: sui portali abbiamo sempre una enorme varietà di presentazioni così ampia che creano disorientamento tra gli stessi agenti di viaggi. Ecco perché uno dei passaggi chiave del nuovo sito web di Ixpira è il miglioramento nella descrizione dei prodotti, più chiara, più leggibile. In una parola più consultabile».

Altra modifica è stata quella di velocizzare i tempi di risposta eliminando quelle che sono le false disponibilità, per accrescere la fiducia nello strumento. «Avremo a disposizione due chatbot diversi supportati dall’intelligenza artificiale – continua Luongo – Il primo sarà relativo alla navigazione: vale a dire un efficace ausilio che permette all’agente di viaggi di avere, almeno fino a un certo livello, una serie di risposte, anche in autoapprendimento, e avere delucidazioni sulle procedure che devono operare. Il rilascio successivo, a febbraio e sempre col supporto dell’Ai per la gestione di servizi di emergenza, riguarderà un chatbot su WhatsApp con la fornitura di un apposito numero».

Questa innovazione è pensata per ridurre l’intervento di un assistente umano laddove certe soluzioni o richieste di chiarimenti o verifica del confirmation number possono essere prodotte dall’Ai; e questo permette di dedicare le risorse umane alle vere emergenze operative. Per il suo decollo «ci sarà un mio avatar che spiegherà una parte del sito web, in una fase successiva verranno allestiti avatar per ognuno dei nostri responsabili che spiegheranno i vari ambiti del sito web».

Ci sono altre soluzioni che prospettate ai vostri partner agenti di viaggi con la nuova versione del sito Ixpira?

«Sicuramente il servizio che andremo a rafforzare è la richiesta di effettuare prenotazioni per gruppi tailor made, funzionalità particolarmente apprezzata dagli agenti di viaggi. Continueremo a promuovere questa modalità perché soddisfa le esigenze degli agenti, senza programmazioni specifiche, che sia un gruppo su Italia o all’estero, che sia per una destinazione di montagna o una città d’arte. Il nostro team riceve la richiesta e la elaboriamo secondo le indicazioni delle adv».

Quali particolari benefici volete introdurre con l’utilizzo dell’Ai?

«Abbiamo iniziato a utilizzare ChatGpt nella costruzione di itinerari, nell’allestimento di documenti di viaggio, nella stesura di informazioni dettagliate e nella stessa contrattualistica. L’evoluzione di strumenti come l’Ai ha raggiunto tali livelli di qualità nei contenuti che effettivamente se ben applicata e integrata con l’attività umana e le capacità professionali derivanti dall’esperienza umana, si traduce in soluzioni davvero eccezionali per il nostro settore. Posso dire che con il ragionato uso si ottimizzano praticamente tutti i reparti di una organizzazione come Ixpira».

Per quanto riguarda i contratti diretti che Ixpira conta di finalizzare per ampliare la sua offerta alberghiera, quali obiettivi vi siete posti per l’immediato futuro?

«Il nostro progetto è quello di avere entro il 2027 oltre 5mila strutture contrattualizzate, con una costante progressione anno dopo anno. Stiamo parlando ovviamente dei contratti diretti tra Ixpira e le singole strutture, mettendo da parte quelli che possono essere gli accordi con catene alberghiere. Fatta questa precisazione, per fine 2025 contiamo di raggiungere tra i 2mila e 2.300 contratti diretti. Nel 2026 vorremmo arrivare a raddoppiare questi valori, per poi approdare nel 2027 a superare la soglia delle cinquemila location. Questo perché Ixpira vuole essere protagonista del mercato italiano nella distribuzione globale».

Quali difficoltà potreste incontrare riguardo a questi vostri obiettivi, tenendo conto della realtà ricettiva italiana?

«Premesso che fin dall’inizio Ixpira si è consolidata molto bene sulle città d’arte; da un paio di anni abbiamo finalizzato accordi su destinazioni mare e montagna che si predispongono alla vendita su base giornaliera e non settimanale. E indubbiamente devo ammettere che ci sono talvolta delle difficoltà oggettive perché in certe zone gli albergatori sono ancora legati al concetto della programmazione settimanale, vedi le zone di vacanza mare dove si trovano spesso alberghi che applicano il modello dell’all inclusive. Geograficamente parlando abbiamo notato, ad esempio, che la Sicilia è ormai ben predisposta alla programmazione giornaliera, mentre in Calabria, lungo la costa ionica o in Sardegna sono tuttora ancorati alla vendita su base settimanale. Il nostro maggiore impegno è quello di proporre la vendita delle strutture con il modello spagnolo che da anni viene applicato sulla Costa Brava o Costa Blanca e che si basa appunto su un parametro di vendita giornaliera».