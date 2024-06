Ixpira “on the road” con 180 adv: a settembre la seconda parte del roadshow

Oltre 180 agenzie e 300 professionisti del settore hanno partecipato al roadshow Ixpira On The Road, di cui si è appena conclusa la prima parte. Il tour, iniziato il 9 aprile, ha portato il team della piattaforma multicanale, dedicata al B2B, lungo tutta l’Italia per presentare le sue soluzioni di viaggi personalizzati anche per gruppi.

L’azienda propone alle adv oltre 1 milione di hotel in tutto il mondo, 3.500 con contrattazione diretta, più di 150 tour e mini tour, disponibili in Italia e all’estero, oltre a servizi complementari come noleggio auto con tariffe esclusive, escursioni e transfer, nonché offerte speciali per massimizzare la distribuzione e aumentare la competitività.

Il tour ha visto anche la partecipazione dei partner di lunga data di Ixpira, VisitMalta, l’ente del turismo di Malta e Webins, leader nei prodotti assicurativi per il turismo, cui si aggiunto per alcune tappe l’ente del turismo delle Seychelles, ultima collaborazione avviata dal Gruppo.

Grande soddisfazione per la riuscita del roadshow da parte di Marco Paghera, managing director Ixpira, che ha dichiarato: «Questa edizione di Ixpira on the road è stata cruciale per consolidare le relazioni con le agenzie di viaggi e presentare le nostre soluzioni innovative. Siamo entusiasti dei risultati ottenuti e delle nuove collaborazioni avviate che ci permetteranno di offrire un servizio sempre più completo e personalizzato».

Assistenza, presenza e territorialità sono i punti di forza del wholesaler che è presente con i suoi uffici in Italia a Roma e Messina e con una rete di 10 figure commerciali che raggiungono e supportano le agenzie direttamente in casa.

Sergio Luongo, operation manager, ha aggiunto: «La gestione diretta dei prodotti è stata identificata come chiave per garantire marginalità e qualità del servizio. Ma Ixpira si distingue anche per la sua attenzione alle relazioni umane, questo approccio va oltre il rapporto lavorativo, e ci posiziona come un vero costruttore di emozioni e non solo come società tra i leader del settore».

La seconda parte del tour riprenderà a settembre con nuove tappe e tante novità.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Ixpira