Ixpira rafforza l’Italia: più hotel in Sicilia, Lombardia e Marche

Ixpira continua a rafforzare l’offerta di strutture alberghiere nel mercato italiano puntando a una significativa espansione delle proprie collaborazioni strategiche in Italia e contrattualizza nuovi hotel e catene di prestigio in Sicilia, Lombardia e Marche.

Nella regione Sicilia sono sette i nuovi hotel contrattualizzati, localizzati nelle aree di Noto, Modica e Ragusa, per un totale di 300 camere che vanno ad aggiungersi alle 18.000 strutture già in portafoglio della piattaforma multicanale.

Tra le nuove strutture offerte, spiccano il San Giorgio Palace di Ragusa, 4 stelle, e il Landolina Palace, situato all’interno di un palazzo storico nella città di Noto. «Questi accordi ci permettono di consolidare la nostra presenza in zone strategiche dell’isola da sempre frequentate anche dal turismo internazionale», specifica Giordano Mazzini, buyer per la regione di Ixpira.

In Lombardia, la società ha ampliato la sua rete con nuovi accordi siglati con il C-Hotel Rubens e l’Hilton Garden Inn Milan Malpensa, strutture di punta per il segmento Mice e business travel. Questi contratti rafforzano la posizione di Ixpira come partner ideale per agenzie di viaggio e tour operator che cercano soluzioni mirate e flessibili nel nord Italia.

Nelle Marche, per incrementare l’offerta di turismo termale, è stata avvivata una nuova collaborazione con l’hotel Terme di Frasassi e sono state riprese le collaborazioni storiche con alcune strutture, interrotte a causa della pandemia, come la partnership con Hotel Villa Pigna.

«Oltre a rafforzare la nostra rete di contratti diretti con hotel di alto livello, garantendo flessibilità e soluzioni su misura per i nostri partner – sottolinea il ceo di Ixpira Guy Luongo – continueremo a espanderci anche a livello internazionale, come dimostra la recente visita al nostro cliente Agoda per consolidare la nostra presenza oltreoceano».

Con queste nuove collaborazioni Ixpira punta nelle Marche a una crescita del 15% nel settore leisure e wellness, continuando a offrire destinazioni di alta qualità in tutta la regione. «Il nostro impegno è chiaro: vogliamo essere sempre più presenti nel panorama del turismo, e questo si rifletterà non solo nelle nuove acquisizioni, ma anche nella nostra maggiore presenza a livello mediatico per far conoscere al trade in tempo reale tutte le novità di prodotto che man mano andremo ad aggiungere alla nostra piattaforma», specifica Luongo.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Ixpira