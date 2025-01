Ixpira rinnova la piattaforma B2B con il voucher Qr code

Un 2025 all’insegna della novità per Ixpira, che ha lanciato una nuova versione della sua piattaforma B2B pensata per rispondere in modo ancora più mirato alle esigenze delle agenzie di viaggi e degli hotel partner.

Tra le novità più importanti che presenterà la nuova release, il voucher Qr code che rappresenta una soluzione digitale all’avanguardia per la conferma delle prenotazioni, eliminando la necessità di documentazione cartacea. Inoltre, il sito sarà arricchito da immagini in alta definizione, mappe interattive e recensioni certificate, che migliorano l’interazione con l’utente e ne ottimizzano l’esperienza.

Prevista anche un’importante implementazione delle funzionalità della piattaforma grazie all’Ai: a partire da metà febbraio sarà inserito un chatbot avanzato che permetterà di dare assistenza e di rispondere in tempo reale alle richieste dei nostri clienti.

Questo strumento, che offrirà supporto personalizzato 24/7, sarà integrato successivamente anche su WhatsApp, permettendo una comunicazione e un’assistenza ancora più diretta e tempestiva.

La versione definitiva del sito includerà poi una sezione dedicata allo storytelling dell’azienda, per raccontare alle agenzie di viaggi partner mission, vision e obiettivi che la guidano. Ipartner avranno l’opportunità di visualizzare in anteprima le offerte speciali, in modo da essere sempre un passo avanti.

«La nostra evoluzione è guidata dalla continua ricerca del progresso che con i nuovi strumenti ci aiuta a semplificare e migliorare l’esperienza dei nostri partner, perché solo innovando continuamente possiamo rimanere all’avanguardia in un settore in costante evoluzione – ha dichiarato Guy Luongo, ceo di Ixpira – Il 2025 rappresenta un anno di trasformazione e crescita. Ixpira non si ferma mai, e siamo pronti a sfruttare ogni sfida come un’opportunità per creare valore per i nostri clienti e fornitori».