Japan Airlines sarà rappresentata in Italia da Aviareps

Incarico di alto profilo commerciale per Aviareps, tra i maggiori player nelle rappresentanze di brand del turismo e del trasporto con 67 uffici in 61 Paesi, nominata rappresentante commerciale sul mercato italiano da Japan Airlines (Jal), primaria compagnia aerea giapponese basata a Tokyo. Dopo l’assegnazione dell’incarico per lo sviluppo del mercato irlandese, Jal ha scelto di estendere la propria fruttuosa collaborazione con Aviareps anche all’Italia, con l’obiettivo di rafforzare la strategia di posizionamento del proprio brand tra i principali player del Paese.

A proposito della nomina di Aviareps, Kei Yoshida, vice president of sales planning & marketing Europe, Middle East & Africa di Japan Airlines, dichiara: «Siamo sicuri che, grazie alla professionalità, competenza, conoscenza e impegno del team di Aviareps, dedicato alla promozione delle vendite, riusciremo a rafforzare ulteriormente la nostra presenza sul mercato italiano».

Da parte sua Giulio Santoro, general manager di Aviareps Italy & vice president South Europe, ha commentato così la nuova collaborazione: «Siamo molto orgogliosi della nomina a rappresentante commerciale da parte di Japan Airlines. Il nostro team di esperti dell’aviazione supporterà la compagnia utilizzando la più vasta esperienza nel settore e una profonda conoscenza del mercato locale. Non vediamo l’ora di guidare e stimolare la crescita di Japan Airlines in Italia avendo come obiettivo finale l’aumento delle vendite dei biglietti aerei per il Giappone e verso tutte le destinazioni facenti parte del network della compagnia».

Japan Airlines opera con una flotta composta da 190 aeromobili di proprietà e 34 in leasing, per un totale di 224 velivoli. Durante il periodo invernale, Japan Airlines collega Giappone e Europa dai suoi hub di Tokyo Haneda e Tokyo Narita attraverso due voli giornalieri da Londra Heathrow, un volo giornaliero da Parigi, un volo giornaliero da Francoforte e tre voli settimanali da Helsinki. Inoltre, Japan Airlines offre un’ampia gamma di operativi in tutto il Giappone, in Asia, Oceania e America.