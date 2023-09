Jet2.com attiverà la rotta Edimburgo-Roma per i city break nel 2024

Jet2.com e Jet2CityBreaks lanciano una nuova rotta da Edimburgo per Roma. Rispondendo alla continua e forte domanda dei turisti scozzesi, la terza compagnia aerea del Regno Unito e il maggior operatore di city break nelle città europee annunciano il servizio, che sarà attivo dal 2024 e proseguirà per tutto l’inverno 2024/25: Jet2.com e Jet2CityBreaks saranno così operative su Roma per tutto l’arco dell’anno.

A partire dall’8 marzo 2024, dunque, saranno due i voli settimanali, il lunedì e il venerdì, che dalla Scozia raggiungeranno Roma, importante destinazione per i city break: clienti e agenti di viaggio indipendenti avranno così ancora maggiore scelta e flessibilità per visitare la capitale italiana, in estate come in inverno. I nuovi servizi offrono anche la possibilità di visitare Edimburgo.

«La richiesta di voli e di city break per Roma resta forte – sottolinea Steve Heapy, ceo di Jet2.com e Jet2holidays – quindi rispondiamo con una nuova rotta dall’aeroporto di Edimburgo. Offriamo così ai vacanzieri una scelta ancor più ampia: con i nostri voli e i nostri city break si potrà partire in estate come in inverno».