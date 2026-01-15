JetBlue, countdown per il diretto Milano-Boston

Debutto ufficiale a Milano per JetBlue, che ha confermato l’avvio del primo collegamento diretto Boston-Malpensa a partire dall’11 maggio 2026 (voli già in vendita dal 20 novembre 2025).

Un ingresso nel mercato italiano celebrato con un evento dal forte valore simbolico: la presentazione del team europeo si è svolta nelle eleganti sale di Palazzo Bagatti Valsecchi, nel cuore del Quadrilatero della moda.

Protagonista dell’incontro con stampa trade e agenti di viaggi la general manager Europa, Maja Gedosev, energica e sorridente, affiancata da Gabriele Mannucci, nuovo sales manager Italia.

Proprio Mannucci ha sottolineato come, con l’apertura di Milano Malpensa, JetBlue raggiunga quota otto destinazioni in Europa, tutte operate con Airbus A321neo da 138 posti a corridoio singolo. Un aeromobile che incarna la filosofia del vettore: comfort di alto livello e servizi premium, ben lontani dall’immaginario tradizionale della low cost.

A bordo, infatti, trovano spazio poltrone di Business Class e sedili di Economy, wifi ad alta velocità, pasti “componibili” e un frigorifero con snack, tutti elementi che senza dubbio contribuiscono a un’esperienza di viaggio molto curata e distintiva.

Una espansione europea, quella di JetBlue, iniziata nel 2021 con il primo collegamento tra Londra e New York, che ha aperto una nuova fase di crescita sul lungo raggio. Guardando al futuro italiano, Mannucci non ha escluso una possibile seconda destinazione: Roma: «Chissà».

Nel suo intervento, Gedosev ha posto l’accento su un obiettivo chiave: rafforzare la brand awareness di JetBlue in Italia. «Grazie al lavoro delle agenzie di viaggi italiane – ha dichiarato – ci aspettiamo grandi risultati». Con questo debutto, JetBlue diventa la settima compagnia aerea (dopo American Airlines, Delta, United, Emirates, Neos e La Compagnie) a collegare l’Italia agli Stati Uniti, entrando in un mercato, quello italiano, oggi sempre più conteso.

La compagnia punta anche però al resto dell’Europa, in particolare alla Spagna: già annunciato per il 16 aprile 2026 il nuovo collegamento giornaliero (anche questo già in vendita dallo scorso novembre) da Boston a Barcellona, seconda destinazione dopo Madrid. L’estate 2026 vedrà un totale di 14 rotte verso l’Europa sia da Boston sia da New York Jfk, con la perla del terminal 5, brandizzato JetBlue per i suoi viaggiatori.