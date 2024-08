Jetcost, estate 2024: viaggiatori europei pazzi per l’Italia

L’Italia è una delle mete preferite dagli europei per l’estate 2024. Le prenotazioni di voli e hotel sono in forte crescita, registrando rispettivamente un aumento del 12% e del 14% rispetto all’anno precedente, secondo Jetcost, il motore di ricerca di voli e hotel.

Il nostro Paese si conferma una destinazione irresistibile, grazie al suo clima favorevole, alle spiagge incantevoli, al ricco patrimonio culturale e alla squisita cucina, ma anche i prezzi più bassi rispetto ad altre mete, tutti fattori che lo rendono il secondo Paese più ricercato su Jetcost per trascorrere queste vacanze, seguito dalla Spagna e preceduto solo dal Portogallo.

Jetcost analizza regolarmente le ricerche effettuate attraverso il suo sito, in modo da ottenere dati molto affidabili visto che si tratta di ricerche reali e non di sondaggi. I dati che analizzano i risultati delle ricerche di voli durante il mese di agosto 2024, indicano che una bella maggioranza ha optato per destinazioni con una grande ricchezza culturale, oltre a una buona e variegata enogastronomia e a una intensa vita notturna, con Milano in particolare, è risultata la città più richiesta dai viaggiatori britannici, la seconda di spagnoli, olandesi e portoghesi, la quarta per i francesi e la sesta per i tedeschi.

Roma, la Capitale, continua ad attrarre turisti, anche nostrani. La città eterna può offrire tante cose allo stesso tempo, è simbolo della storia e della cultura italiana, ma è anche un punto di riferimento per la moda e la gastronomia. Per gli europei, Roma è la città preferita da francesi, spagnoli, olandesi e portoghesi, la seconda meta per tedeschi e britannici.

Altra regione molto richiesta è il Veneto e soprattutto per Venezia, che è la terza città più richiesta dai viaggiatori spagnoli, la quarta dai britannici, la quinta dai portoghesi e dagli olandesi, la settima dai francesi e la nona per i tedeschi. Oltre a Venezia, anche Verona è tra le città più ricercate, essendo la quarta scelta per gli olandesi, la sesta per i britannici, l’undicesima per i tedeschi e la 14ª per gli spagnoli e portoghesi.

Città monumentale, ricca di storia e con un centro storico dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, Napoli si colloca come la terza città più richiesta dai viaggiatori tedeschi e britannici, la quarta per francesi, spagnoli e portoghesi e la sesta per gli olandesi.

Per quanto riguarda le isole, dove sole, spiagge e mare sono protagonisti, anche quest’anno la Sicilia è la più ricercata dagli europei per le loro vacanze d’agosto, e al suo interno, Catania, che è la città più richiesta dai viaggiatori tedeschi, la sesta dai francesi, l’ottava dagli inglesi, la decima dagli spagnoli, l’undicesima dai portoghesi e la dodicesima dagli olandesi. Oltre a Catania, Palermo è tra le città più ricercate; è la seconda scelta per i francesi, la quarta per i tedeschi, la sesta per portoghesi, la settima per britannici, l’ottava per gli spagnoli e l’undicesima per gli olandesi.

Molto richiesta la Sardegna, dove si può godere il sole, un mare caraibico e spiagge fantastiche, con Cagliari terza città più desiderata dai viaggiatori portoghesi, quinta dagli spagnoli, nona per i francesi, decima per gli olandesi, undicesima per i britannici e 12esima per i tedeschi. Oltre a Cagliari, anche Olbia è tra le città più ricercate, essendo la nona per i francesi, la decima per i tedeschi e i portoghesi, l’undicesima per gli olandesi e la 12esima per gli spagnoli. Infine anche Alghero è molto ricercata, è 13esima città più richiesta dagli viaggiatori spagnoli e portoghesi e la 14esima dai francesi.

Un’altra regione ben posizionata in classifica è la Toscana: Pisa, è la terza città più richiesta dagli viaggiatori olandesi, la quinta dai britannici, la 12esima dagli spagnoli e portoghesi e la 13esima per i francesi. Oltre a Pisa, anche Firenze è tra le più amate, essendo la sesta scelta per gli spagnoli, l’ottava per gli olandesi e portoghesi, la nona per i britannici, la decima per i francesi e la 15esima per i tedeschi.

Per i turisti italiani le isole Canarie e le grandi capitali europee sono le destinazioni più desiderate per trascorrere questi giorni di riposo e svago, insieme a varie città italiane: Tenerife al primo posto, Catania al secondo, Palermo al quarto, Barcellona al quinto, Palma di Maiorca al sesto, Olbia all’ottavo Corfù al nono, Ibiza al decimo, Creta (11), Parigi (12), Malta (13), Cagliari (14), Lisbona (15), Istanbul (16), Fuerteventura (17), Napoli (19), Atene (20), Mykonos (21), Londra (22), Amsterdam (23), Lamezia Terme (24) e Las Palmas de Gran Canaria (25). Quelli che hanno scelto destinazioni a lungo raggio hanno optato invece per New York (3), Sharm El Sheikh (7) e Bangkok (18).