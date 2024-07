Jnto nomina Ken Toyoda direttore esecutivo Italia

Nuovo direttore esecutivo Italia per Jnto, l’Ente del turismo del Giappone: si tratta di Ken Toyoda, che assume la leadership in un momento cruciale in cui la destinazione è in forte crescita e si prepara ad accogliere l’Expo a Osaka nel 2025.

Dopo il conseguimento della laurea in Industrial Relations a Tokyo e in Hospitality Management in Nevada, oltre a un Mba in Business Design sempre a Tokyo, Toyoda muove i suoi primi passi nel destination management nel 1993 iniziando la collaborazione con il Japan Tourist Board. Affina in seguito la sua esperienza nell’hôtellerie internazionale del segmento di lusso, in America e in Giappone, sino ad approdare nel 2017 nella divisione Mice di Jnto. Dal 2021 ricopre il ruolo di executive director di Jnto nella sede di Toronto per poi arrivare nel 2024, a ricoprire lo stesso ruolo, presso la sede Jnto di Roma.

Ken Toyoda ha commentato: «Sono entusiasta delle sfide che mi attendono nel mio nuovo incarico in un Paese come l’Italia, la cui cultura è amata e apprezzata in tutto il mondo. Durante la prima metà del 2024, abbiamo stabilito un nuovo record di italiani in Giappone: sono stati 96mila i visitatori provenienti dall’Italia tra gennaio e giugno 2024, un aumento del 61,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso».

«L’aumento del numero di voli diretti tra Italia e Giappone a partire dal prossimo inverno, come quello da Milano Malpensa a Tokyo, operativo dal 3 dicembre 2024, aiuterà ad aumentare sempre più il numero degli italiani che visiteranno il nostro Paese e ne apprezzeranno la bellezza», ha concluso Toyoda.

