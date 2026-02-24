Jumeirah celebra l’ospitalità araba con il corto Our Flame

Una nuova campagna cinematografica con un video che cattura l’essenza della sua ospitalità araba. È il nuovo spot promozionale di Jumeirah, Gruppo alberghiero membro di Dubai Holding, che presenta Our Flame, video non convenzionale, concepito come una poesia, scritto e narrato dalla pluripremiata poetessa emiratina Shamma Al Bastaki e diretto dal noto regista ghanese-olandese Emmanuel Adjei.

CLICCA QUI PER GUARDARE “OUR FLAME”

Insieme i due artisti firmano una riflessione su cosa significhi essere presenti, accogliere e connettersi, valori radicati nella lunga tradizione di calore e generosità della regione.

Il cortometraggio segue un bagliore simile a una fiamma, chiaro richiamo al logo Jumeirah, mentre attraversa le proprietà del brand, dalle icone architettoniche di Dubai alle scogliere di Capri, fino alle ville sull’acqua delle Maldive.

Non è solo promuovere un hotel, ma mandare un messaggio che, attraverso la luce, simboleggia una sensazione; sono i gesti silenziosi e significativi che definiscono la vera ospitalità: una porta che si apre, una tazza offerta, un momento condiviso.

Voce di primo piano della scena letteraria contemporanea degli Emirati Arabi Uniti, Shamma Al Bastaki dona al film una narrazione lirica e bilingue e le sue profonde radici culturali per trasmettere la trama emotiva dell’essere accolti e riconosciuti da Jumeirah.

La poetessa ha dichiarato: «Sono stata affascinata dalla visione di Jumeirah nel voler percepire il film come collaborazione creativa tra immagini e versi, con la luce come protagonista. Volevo che la sceneggiatura si muovesse come un’eco contemporanea di una delle nostre storie più antiche: estranei che diventano familiari attorno al fuoco, seguendo la fiamma e la luce delle stelle per raccontare storie, fare poesia, incontrarsi, connettersi e ritrovare la strada di casa».

Emmanuel Adjei, noto per aver collaborato con Beyoncé (Black Is King), Jay-Z (Adnis), Madonna (Dark Ballet) e maison di lusso come Mugler e Tiffany & Co., porta il suo sguardo globale e raffinato nel mondo di Jumeirah.

«Quando ho pensato per la prima volta a come dare vita sullo schermo all’ospitalità di Jumeirah, l’immagine che mi è venuta in mente è stata semplice: il calore. Non solo in senso fisico, ma nel modo in cui un gesto, per quanto piccolo, possa far sentire qualcuno davvero visto e accudito – ha affermato Adjei – Volevo mostrare l’ospitalità come qualcosa di autentico, vivo e pulsante. Non si tratta solo di un servizio; si tratta di appartenenza».

La campagna debutterà con un film da 90 secondi diffuso su una selezione di canali proprietari e a pagamento, seguito da una versione da 30 secondi che sarà distribuita più ampiamente. Farà inoltre parte di eventi privati del brand e di rassegne culturali nel corso del 2026.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Jumeirah