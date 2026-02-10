Jumeirah Mallorca entra nell’esclusivo portfolio Dubai Holding

Dubai Holding ha annunciato l’acquisizione del cinque stelle Jumeirah Mallorca in Spagna, attraverso la sua controllata Dubai Holding Hospitality.

La gestione dell’hotel rimarrà a Jumeirah, brand che in Europa conta proprietà a Capri, Ginevra, Londra e la prossima apertura del Jumeirah Le Richemond, Ginevra, in Svizzera.

Il lussuoso hotel situato sulla costa nord-occidentale di Maiorca ha 121 camere e viste panoramiche sul Mar Mediterraneo e sulla catena montuosa della Serra de Tramuntana, patrimonio Unesco.

La struttura è certificata Leed Platinum, a conferma del suo impegno verso la sostenibilità e le elevate performance ambientali.

L’acquisizione riflette la strategia di Dubai Holding di investire in asset di alta qualità nei principali mercati internazionali, per questo la società prevede di investire ulteriormente nella struttura per accrescerne l’offerta lusso e posizionarla come una delle destinazioni di punta di Jumeirah nell’area più ampia del Mediterraneo.

Amit Kaushal, group chief executive officer di Dubai Holding, ha commentato: «Jumeirah Mallorca incarna gli elevati standard e l’esperienza di ospitalità eccezionale associati sia a Dubai Holding Hospitality sia a Jumeirah. Mentre continuiamo a espandere la nostra presenza in destinazioni di livello mondiale, restiamo focalizzati sull’ottimizzazione delle performance del nostro portafoglio e sulla creazione di valore sostenibile attraverso una crescita disciplinata».

Con questa ultima acquisizione a Maiorca, Dubai Holding Hospitality amplia il proprio portafoglio di proprietà a 34 hotel e resort, inclusi cinque hotel Jumeirah in Europa.

Il portafoglio della società comprende una selezione di brand alberghieri di livello mondiale, tra cui il Bvlgari Hotel Dubai, un’offerta f&b distintiva e il suo brand di punta di lusso, Jumeirah, che gestisce 29 strutture iconiche nelle principali destinazioni globali.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Dubai Holding