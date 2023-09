Kel 12 ottiene la certificazione Travelife per la sostenibilità

Kel 12, tour operator specializzato in viaggi culturali e spedizioni in tutto il mondo, continua il suo impegno nella sostenibilità sociale e ottiene il bollino Travelife, la principale certificazione internazionale di sostenibilità per il settore dei viaggi.

«La sostenibilità sociale, ambientale e culturale da sempre fa parte del nostro dna. Dopo aver ottenuto lo scorso anno la certificazione B Corp, abbiamo iniziato il processo di certificazione Travelife. Non è un traguardo, ma è un riconoscimento che attesta che la strada che stiamo percorrendo è etica e responsabile. Uno stimolo per noi a fare sempre di più, e meglio, seguendo la nostra bussola», sottolinea Gianluca Rubino, amministratore delegato di Kel 12.

La certificazione Travelife è conforme ai Global Sustainable Tourism Criteria delle Nazioni Unite e si fonda su temi di responsabilità sociale dell’impresa Iso 26000, includendo l’ambiente, la biodiversità, i diritti umani e rapporti di lavoro.

La strada per arrivare all’ottenimento dell’importante attestazione è divisa in una serie di tappe intermedie, che le aziende devono coprire per arrivare al traguardo finale, tra cui la partecipazione per Kel 12 al progetto Sustor, finanziato dall’Unione europea, che promuove la sostenibilità nel settore dei tour operator europei supportando oltre 600 piccole e medie imprese – ubicate in 35 Paesi europei – che intendono migliorare l’impatto di sostenibilità attraverso la formazione e apprendimento peer-to-peer.

Altre fasi hanno visto l’azienda impegnarsi per introdurre procedure di gestione adeguate e riconosciute dal rapporto di sostenibilità di Travelife, per poi arrivare alla tappa finale del processo che certifica la conformità dell’azienda allo standard internazionale Travelife certified per le compagnie di viaggio in base a requisiti più rigorosi di quelli di base necessari per rientrare nello standard Travelife partner.

Nel proseguimento della strategia aziendale volta alla sostenibilità d’impresa Kel 12 ha nominato Angelica Pastorella – già esperta Kel 12, sinologa, antropologa e responsabile del progetto Water and Beyond di Kel 12 – come sustainability project manager.