Kel 12 parteciperà alla Cop29 nella sessione del turismo sostenibile

Significativo riconoscimento per il tour operator Kel 12, invitato a partecipare alla Cop29 a Baku in Azerbaigian, grazie al suo impegno nella sostenibilità e alla firma della Dichiarazione di Glasgow sull’azione climatica nel turismo. L’operatore è stato infatti invitato dal Dipartimento Turismo Sostenibile e Resilienza delle Nazioni Unite e prenderà parte alla sezione tematica dedicata al turismo nella conferenza sul cambiamento climatico.

Questo invito riconferma l’impegno intrapreso da Kel 12 nella promozione di un turismo sostenibile ed è un’importante occasione di ascolto e dialogo con i leader mondiali impegnati nella salvaguardia ambientale. Appena un anno fa, il t.o. è stato tra i firmatari della Dichiarazione di Glasgow – una delle principali iniziative internazionali per la lotta al cambiamento climatico nel turismo – riconoscendo così l’urgente necessità di un piano globale e coerente per l’azione climatica nel turismo. Con la firma, Kel 12 si è impegnata a misurare, decarbonizzare, rigenerare e sbloccare la finanza per supportare un futuro più sostenibile nel settore.

Questo impegno ha richiesto verifiche documentali e report di impatto, che hanno contribuito a mostrare il concreto percorso verso la sostenibilità intrapreso da Kel 12. Oltre a essere già stato riconosciuto come primo tour operator italiano certificato B Corp e Travelife ha anche aderito a The Code (abbreviazione di The Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism), un’iniziativa multi-stakeholder con la missione di fornire consapevolezza, strumenti e supporto al settore dei viaggi e del turismo per prevenire lo sfruttamento sessuale dei bambini.

Sarà Angelica Pastorella, sustainability project manager e antropologa di Kel 12, a partire per Baku il 18 novembre e rappresentare così l’azienda in questo importante evento globale: «Partecipare alla Cop29 – ha osservato la stessa Pastorella – è una grande opportunità per confrontarci con altre realtà internazionali e comprendere le strategie climatiche che si stanno sviluppando nel settore del turismo. È un’occasione per crescere e arricchirsi, dialogando con colleghi di tutto il mondo e condividendo le best practice che possono contribuire a ridefinire le politiche di sostenibilità in modo collaborativo. Speriamo che si possa innescare un circuito virtuoso che ispiri tanti altri tour operator a impegnarsi nella promozione di un turismo sostenibile».

Durante la Cop29, Kel 12 avrà pure l’opportunità di partecipare a sessioni dedicate alle politiche climatiche globali per il turismo e al networking con leader del settore provenienti da tutto il mondo. Questo evento rappresenta un passo fondamentale per l’azienda, che mira a essere un punto di riferimento in Italia per il turismo culturale e responsabile e a promuovere azioni concrete per un impatto positivo sul pianeta.