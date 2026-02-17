Kel 12, tutto sulla linea Active: il roadshow

Sta per partire, il 3 marzo, il roadshow di Kel 12 dedicato alla presentazione della nuova linea Active, una collezione di viaggi pensata per chi sceglie di esplorare il mondo a piedi, in bici e attraverso itinerari outdoor che mettono al centro il contatto profondo con i luoghi, la natura e le comunità locali.

Un progetto che nasce da un cambiamento ormai evidente nel panorama turistico contemporaneo. «Quello che stiamo osservando non è un semplice aumento di interesse per bike e trekking, ma un vero cambiamento nel modo di viaggiare», ha affermato Daniela Di Berardino, chief commercial officer di Kel 12. «Il turismo active cresce perché risponde a bisogni profondi: stare meglio, muoversi, rallentare, sentirsi dentro i luoghi e non solo visitarli. Dopo la pandemia, le persone hanno riscoperto il valore dell’aria aperta e cercano rispetto della natura, centralità dell’esperienza e autenticità delle destinazioni”.

UNA TRASFORMAZIONE STRUTTURALE

I numeri confermano questa trasformazione strutturale. In Italia, il cicloturismo è passato in un solo anno da 56,8 a 89 milioni di presenze, con un impatto economico che sfiora i 10 miliardi di euro. Anche il turismo dei cammini e del trekking cresce in modo costante e solido, coinvolgendo milioni di persone e generando un fatturato stimato intorno ai 7 miliardi. A livello globale, il turismo outdoor è tra i segmenti a più alta crescita e si stima che raddoppierà nel prossimo decennio. Un fenomeno ormai internazionale, come dimostra il fatto che quasi la metà dei cicloturisti italiani sceglie mete all’estero.

I risultati parlano chiaro: il fatturato previsto per il 2025 – considerato internamente l’anno zero del progetto – è già stato superato, a dimostrazione della capacità della linea di intercettare sia il pubblico storico Kel 12 sia un nuovo target, in particolare quello che oggi si affida alle agenzie di viaggio.

La linea Active comprende oggi 80 viaggi diversi, pensati per rispondere a livelli differenti di esperienza, allenamento e attitudine al viaggio. Ogni proposta è classificata per grado di difficoltà, dal più semplice al più impegnativo, ma tutte condividono lo stesso approccio: nessuna competizione, nessun cronometro, solo il piacere di camminare, pedalare e scoprire.

IL ROADSHOW: 9 TAPPE IN TUTTA ITALIA

Il roadshow dedicato alla linea Active avrà inizio il prossimo 3 marzo e si svilupperà in 9 tappe in tutta Italia, coinvolgendo circa 200 agenzie di viaggio. Sarà l’occasione per raccontare questa visione attraverso incontri, presentazioni e momenti di confronto, approfondendo destinazioni, itinerari e la filosofia del progetto. Un invito a ripensare il viaggio come esperienza trasformativa, in equilibrio tra movimento, natura e cultura. Anche quest’anno, Europ Assistance è partner di Kel12, per garantire la sicurezza anche in contesti remoti.