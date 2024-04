Kenya, e ora Hilton porta il brand Curio Collection a Nairobi

Curio Collection by Hilton ha annunciato l’apertura del Kwetu Nairobi in Kenya, che segna il debutto di Curio in Africa orientale.

Kwetu Nairobi Curio Collection by Hilton si trova vicino al Central Business District, a Gigiri, sede del quartier generale delle Nazioni Unite, di diverse ambasciate e di una delle più grandi comunità di stranieri in Africa, e ai margini della Karura Forest, che offre la fuga ideale dalla frenesia della città.

Guy Hutchinson, president, Middle East and Africa, Hilton, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di annunciare l’apertura di Kwetu Nairobi sotto il marchio Curio Collection by Hilton, affiancandolo a Hilton Garden Inn Nairobi Airport e al DoubleTree Nairobi Hurlingham, riaffermando il nostro interesse verso la capitale del Kenya. Nairobi è una destinazione importante e uno snodo fondamentale per i viaggiatori dell’Africa orientale e non solo. Questo hotel unico nel suo genere offrirà agli ospiti un’esperienza autentica durante la permanenza a Nairobi, sia per viaggi di lavoro sia per scoprire le incredibili località e i paesaggi del Kenya. Il Kwetu Nairobi segna l’apertura della nostra seconda struttura Curio nel continente africano, dove attualmente abbiamo oltre 100 strutture attive o in fase di sviluppo».

Con 102 camere e suite, il Kwetu Nairobi è composto da cinque edifici collegati tra loro. Ognuno di essi ha un nome Swahili che riflette la storia dell’hotel: “Rafiki” significa “amicizia” e approfondisce l’affascinante storia dell’Africa orientale; “Eneo” significa “umili origini” e riflette la storia di Nairobi e delle sue vivaci culture e tradizioni; “Nishati” significa “prosperità” e racconta l’affascinante storia della crescita del caffè in Kenya; “Asili” significa “protezione” e riprende la storia della Karura Forest, celebrando al tempo stesso gli eroici sforzi per la sua conservazione; “Amani” significa “tranquillità” e rispecchia l’etica moderna e l’energia di Kwetu Nairobi.

Inoltre, gli spazi per riunioni ed eventi, che occupano un’area di 334 m2, dispongono di ampie terrazze con vista su una cascata artificiale, oltre a una palestra all’avanguardia, una spa e una piscina. Gli ospiti possono accedere ai principali centri commerciali nelle vicinanze dell’hotel, come Sarit, The Village Market e Two Rivers Centre.

Gli ospiti del Kwetu Nairobi partecipano a un viaggio culinario attraverso sei punti di ristoro. Kwetu Nairobi fa parte di Hilton Honors, il programma di fidelizzazione degli ospiti per i 22 marchi di livello mondiale di Hilton.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Hilton