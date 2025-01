Kenya, l’Ente del turismo affida la comunicazione a Bürger International

L’Ente del turismo del Kenya rafforza la sua presenza in Europa. Guido Bürger (Bürger International) è ora responsabile di tutte le attività di promozione e marketing nel mercato di lingua tedesca, in Francia e in Italia. Sarà affiancato da Tanja Piepenburg (TPcommunication) per le relazioni con la stampa in Germania e Italia e da Stéphanie Bleu (Base Communication) in Francia.

Bürger ha già ricoperto il ruolo di rappresentante per la destinazione turistica dell’Africa orientale dal 2012 al 2020 e porta con sé una vasta esperienza. In qualità di presidente dell’Associazione dell’Africa meridionale e orientale (Asa) dal 2023, ha sostenuto lo sviluppo turistico della regione insieme a tour operator, agenzie turistiche, compagnie aeree e fornitori di servizi.

Il lavoro futuro si concentrerà sul posizionamento del Kenya come destinazione da visitare tutto l’anno. L’Europa è di gran lunga il mercato di provenienza più importante per il turismo in Kenya. Circa il 30% di tutti gli arrivi internazionali proviene da Paesi europei, con Regno Unito, Germania, Italia e Francia in testa.