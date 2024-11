Kerten Hospitality, Giacomo Nicolodi è il nuovo direttore marketing

Giacomo Nicolodi è stato nominato group marketing & communication director di Kerten Hospitality, gruppo internazionale con 12 marchi attivi in 12 Paesi e oltre 55 progetti all’attivo.

Basato presso l’head office di Dubai, Nicolodi porta una visione innovativa che unisce creatività, arte e connessione umana, elementi centrali per elevare l’identità dei brand del gruppo. La sua esperienza, maturata in settori della moda, dell’arte e del lifestyle, rappresenta una chiave per l’espansione strategica di Kerten Hospitality.

Grazie a un’ampia esperienza acquisita nel corso degli anni che spazia dalla moda, all’arte e al lifestyle, Nicolodi apre a una nuova prospettiva nel settore dell’hospitality, mettendo la creatività al centro della comunicazione del brand.

La sua carriera ha avuto inizio nel settore della moda con Otb Group, dove si è contraddistinto per una visione moderna. Successivamente la sua esperienza come chief marketing officer presso Cardi Gallery a Londra e Milano. In questo contesto, Nicolodi ha sviluppato una spiccata attitudine alla narrazione e al posizionamento del brand, qualità essenziali nel panorama competitivo odierno.

La sua visione globale rappresenta un valore aggiunto per Kerten Hospitality, essenziale per l’espansione del gruppo in nuovi mercati.

«La nostra mission non è solo costruire hotel e residence, vogliamo creare connessioni autentiche», osserva Nicolodi, sottolineando un approccio incentrato sulla comunità, volto a mettere in contatto il network di riferimento con le culture locali delle diverse destinazioni attraverso esperienze curate.

«Interpreto l’hospitality come una piattaforma sulla quale possiamo fondere cultura, arte e connessione umana. Il mio obiettivo è quello di elevare i diversi brand di Kerten Hospitality affinché non rappresentino solo un luogo di soggiorno e di esperienza, ma diventino una parte integrante e vibrante della cultura e della comunità locale».

Questo nuovo incarico è complementare a nuovi progetti di sviluppo di Kerten Hospitality, volti a rappresentare l’impegno del brand nei confronti dell’autenticità e delle comunità. Uno dei progetti più attesi è il Cloud 7 di Roma, la cui apertura è prevista per gennaio 2025. Questa struttura promette di fondere il design contemporaneo con la ricca storia della Città Eterna, includendo al suo interno un progetto artistico.

Nel maggio 2024 Kerten Hospitality ha inaugurato il boutique hotel Dar Tantora The House Hotel ad AlUla, un labirinto di edifici in mattoni di fango e pietra risalente al XII secolo.

Per Nicolodi, queste inaugurazioni rappresentano un momento decisivo per il brand: «Incarnano la nostra filosofia volta a integrare l’hospitality moderna con l’autenticità locale. Siamo entusiasti di invitare gli ospiti a scoprire AlUla nella splendida cornice di Dar Tantora The House Hotel e guardiamo con altrettanto interesse all’Europa e al Nord Africa come nostre prossime destinazioni».

Le foto sono state inviate dall’ufficio stampa di Kerten Hospitality.