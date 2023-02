kevin. rivoluziona il pagamento digitale nel settore hospitality e travel

Obiettivo: ridefinire gli standard dei pagamenti digitali nel settore hospitality e travel. kevin., la payment tech company sbarcata da poco in Italia per rivoluzionare il sistema dei pagamenti digitali, approda anche nel settore hospitality. Con la sua infrastruttura di ultima generazione assicura anche al settore dei trasporti e ai portali di booking online soluzioni di pagamento account-to-account facili, sicure e dirette.

Dopo essere stato tra i più colpiti dalla crisi del biennio passato, il comparto mostra segni di forte ripresa. In base ad alcuni dati emersi dall’Osservatorio Innovative Payments e Innovazione Digitale nel Turismo – School of Management del Politecnico di Milano, si rileva un trend positivo sugli spostamenti degli italiani nel 2022, grazie al recupero del turismo internazionale.

I viaggi in aereo segnano un +65% rispetto all’anno precedente, così come il comparto navi e traghetti, +29% sul 2021, e il trasporto ferroviario, che supera di pochissimo, +1%, il 2019. Così anche il settore degli affitti brevi e quello alberghiero, secondo le stime di Aigab, Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi, registrano un’impennata nel 2022, generando 11 miliardi di euro di Pil nel settore short rent e 28 miliardi nel comparto alberghiero.

In questo contesto, il comportamento d’acquisto dei consumatori è influenzato dal digitale, soprattutto nel settore dei pagamenti già agevolati dall’open banking. Tecnologia che corre in soccorso anche degli operatori di viaggio e hospitality, che stanno adottando nuovi metodi di pagamento per fornire un’esperienza migliore ai propri clienti, ora abituati a utilizzare il proprio smartphone per effettuare qualsiasi prenotazione online.

Con la sua infrastruttura in grado di agevolare i pagamenti da conto a conto senza intermediari, kevin. è una soluzione conveniente per gli operatori del settore, qualunque sia la portata dell’azienda. La tecnologia offerta dalla payment tech company è economica e lavora su una quota fissa di transazione di pagamento molto bassa, che non tiene conto dell’importo. Funzionando come un bonifico, sia il consumatore che l’operatore alberghiero o un sito di prenotazione trasporti potranno vedere direttamente sul proprio conto il pagamento effettuato in pochissimo tempo. Un servizio che consente un’esperienza d’acquisto e di prenotazione molto più fluida e offre vantaggi anche per le aziende di viaggio e hospitality: migliore conversione dei pagamenti, migliori tassi d’accettazione, risparmio sui costi di commissione e un’esperienza di pagamento user-friendly estremamente sicura.

Detenendo il più ampio numero di Api bancarie in Europa, kevin. garantisce massima sicurezza contro il rischio di frodi e minacce online: eliminando tutti gli intermediari, i consumatori possono effettuare pagamenti senza rischi per i propri dati sensibili.

«La nostra infrastruttura di nuova generazione nasce con l’obiettivo di innovare: siamo da poco sbarcati in Italia e il settore retail ha già visto enormi vantaggi nell’implementare una tecnologia come la nostra nel proprio sistema di pagamento digitale – spiega Paolo Procacci, head of travel, transport & entertainment di kevin. in Europa – Approdiamo anche nel mondo travel e vogliamo supportare gli operatori del settore con una piattaforma che sia facilmente integrabile, solida e sicura».