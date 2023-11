King Holidays, confermati i tour organizzati in Egitto

Nonostante la situazione delicata in Medio Oriente, King Holidays conferma l’operatività dei tour organizzati in Egitto. Restano quindi immutati gli impegni presi con i corrispondenti locali e le agenzie di viaggi, con nuove proposte alla programmazione presentata per l’autunno.

«La destinazione è regolarmente accessibile – sottolinea Barbara Cipolloni, product manager King Holidays – non esistono provvedimenti di sconsiglio sulle aree a vocazione turistica. Abbiamo potenziato ulteriormente l’assistenza del nostro personale in loco e siamo a disposizione delle agenzie di viaggio per fornire tutte le informazioni necessarie ai clienti in partenza o a coloro che desiderano prenotare. La programmazione è realizzata in collaborazione con partner locali storicamente specializzati nell’accoglienza della clientela italiana e, in quanto attori protagonisti del mercato turistico, riteniamo un dovere essere solidali e non far mancare il nostro appoggio ai tanti lavoratori che vivono di turismo, nella speranza che la situazione si risolva nel più breve tempo possibile».

Il programma proposto da King Holidays Magico Egitto, combina la tradizionale navigazione sul Nilo da Luxor ad Aswan con un soggiorno al Cairo, garantendo una serie di vantaggi esclusivi: volo da Roma a Luxor all’andata, collegamenti di linea da Aswan al Cairo e dal Cairo a Roma, crociera 5 stelle lusso a bordo dell’elegante nave Royal Olivia Signaturecon lounge bar, piscina e ampie cabine dotate di tutti i comfort.

L’itinerario tocca i grandi classici dell’Antico Egitto: durante la crociera si visitano la Valle dei Re con i suoi tesori, come il tempio della regina Hatshepsut, i colossi di Memnon e il tempio di Karnak, Edfu, Kom Ombo e Abu Simbel. Dal Cairo si raggiungono invece Memphis, prima capitale d’Egitto, Sakkara, la necropoli con la piramide a gradoni di Zoser, e la piana di Giza con le Piramidi di Cheope, Chefren, Micerino e la Sfinge, una delle sette meraviglie del mondo antico. Spazio anche alla cultura tradizionale, fatta di folclore, musiche e sapori tipici, e al volto contemporaneo del Paese, che emerge con forza nei mercati e nei quartieri del Cairo.

Per tutta la durata del viaggio i clienti sono accompagnati da egittologi specializzati e da assistenti, sia a bordo della crociera che al Cairo. Da segnalare anche le partenze speciali di Natale, il 23 dicembre, e Capodanno, il 30 dicembre