King Holidays in crescita, superati i numeri pre pandemia

Indicatori in forte crescita per King Holidays. Il tour operator sul mercato italiano da oltre 30 anni, che fa capo al colosso Springwater Tourism, ha fatto registrare, nei primi mesi del 2023, numeri superiori rispetto a quelli del 2019, sia sul fatturato che sui passeggeri, prenotati e partiti. Una crescita equamente ripartita in tutta Italia, a conferma del costante e continuo impegno dell’azienda in questo periodo di grande ripresa.

Sempre più apprezzata la formula “Partenze Garantite”, che offre il vantaggio del prezzo fisso: un aspetto che rende la soluzione facile da vendere e da prenotare per l’agenzia, anche online, attraverso la piattaforma trade. Tra le destinazioni best seller, che in alcuni casi sono arrivate a triplicare le performance del 2019, Portogallo, Malta, Marocco e Giordania. Ottimi risultati anche di Spagna e Turchia.

Incoraggianti anche le aspettative per la primavera, complice un calendario favorevole. Nel periodo da aprile a giugno King Holidays ha acquisito quasi mille posti volo in vuoto pieno con compagnie di linea, rafforzando le proposte per Pasqua e Ponti, con numerose offerte di tour sul medio raggio e city break nelle principali città europee come Barcellona, Atene, Lisbona, Parigi e Istanbul.

Outlook positivo anche per l’estate per l’andamento delle prenotazioni: la vendita del prodotto, a oggi, è anticipata rispetto al passato e ha già raggiunto il 15% di advance booking. Un risultato trainato soprattutto dal segmento gruppi, che rispetto al 2019 cresce del 40%.

«In questi mesi – spiega Roberto Minardi, direttore commerciale King Holidays – abbiamo rafforzato la partnership con la distribuzione, consolidando e fidelizzando il rapporto con le agenzie di viaggio che hanno dimostrato continuità e voglia di collaborare».