Kkm Group lancia la linea Experience-Sport & Events

Kkm Group, operatore che offre viaggi esperienziali legati agli eventi, lancia il nuovo brand Kkm Experience-Sport & Events, accompagnato dal pay-off “We are experiences”.

Le nuove proposte di viaggio, per piccoli gruppi, prevedono sempre la partecipazione di storyteller d’eccezione: giornalisti, ex atleti e altri personaggi legati al tema del viaggio, che arricchiscono l’esperienza dei viaggiatori con aneddoti e curiosità già nel momento della partenza. Tutti i programmi comprendono attività speciali ed esclusive, come la possibilità di assistere alle gare di Champions League e di giocare partite amichevoli negli iconici stadi che ospitano le finali del torneo, oppure l’opportunità di guidare sui leggendari circuiti di Formula 1 in attesa di assistere al Gran Premio.

Andrea Cani, ceo Kkm Group, dichiara: «Con Kkm Group siamo stati tra i primi, una decina di anni fa, a puntare sul viaggio-esperienza; oggi, con Kkm Experience siamo di nuovo i primi a compiere un salto di qualità, superando il binomio evento/hospitality ormai ampiamente diffuso: la nostra nuova mission è tornare a stupire investendo sui viaggiatori».

Tra le proposte già nella nuova linea di prodotto per l’autunno, coordinata da Dario Panella, responsabile dello sviluppo commerciale, il Ninja Padel a Porto Santo, le finali dell’Americas Cup a Barcellona e anche le finali della Davis Cup a Malaga. Previsti, tra gli altri, viaggi dedicati agli appassionati di football a Londra, Manchester, Liverpool e Rio de Janeiro e una partenza per Bruxelles riservata agli amanti del Natale.

Non solo partenze di gruppo, ma anche partenze individuali con minimo due persone, personalizzabili per data di partenza e programma, che ripercorrono “on demand” le attività sperimentate negli itinerari di gruppo.

«Grazie alla partnership con importanti realtà del digital e agli accordi con varie community tematiche – sottolinea Dario Panella – che spaziano dallo sport alla musica, dal food alla cultura, siamo in grado di intercettare un’ampia fascia di clientela che generalmente non passa dalle agenzie. Questo ci permette di diventare un interessante veicolo promozionale e distributivo per agenzie e operatori che realizzano internamente il prodotto esperienziale».

Ogni agenzia, infatti, può caricare le proprie proposte particolari, legate al territorio o a specifiche aree di interesse, accedendo così ai canali distributivi digital e corporate di Kkm Group che consentono di raggiungere nuova clientela; le agenzie potranno anche presto utilizzare un’app che selezionerà direttamente le experience più adatte per ogni utente, in funzione dei suoi interessi.

Da segnalare infine sul fronte del prodotto, una nuova sperimentazione dedicata ai viaggiatori single.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Kkm Group