Kkm rivede la politica commerciale di Enjoy e delle sue travel experience

Riportare l’uomo al centro. È quanto prospetta Kkm Group con la sua nuova politica commerciale nella quale il cliente diventa un “partner” e la vendita diventa una “sinergia”.

In linea con il modello già realizzato con il network Enjoynet, il nuovo approccio del Gruppo guidato da Andrea Cani permeerà anche la politica commerciale rivolta alle agenzie di viaggi interessate alle travel experience a marchio Kkm e alla programmazione del t.o. Enjoy Destinations.

Andrea Cani dichiara: «Nel corso dell’ultimo anno abbiamo compiuto molti passi avanti nel processo di transizione digitale compreso il Metaverso e l’implementazione di Travel Compositor, piattaforma di dynamic packaging. Oggi è arrivato il momento di recuperare i rapporti umani, ancora sfilacciati da chiusure e riunioni virtuali, proprio per capitalizzare i vantaggi della tecnologia: per quanto possano essere sempre più efficaci, gli algoritmi funzionano solo in sinergia con l’essere umano e la sua creatività di pensiero».

Tanti i progetti in cantiere, a cominciare da un calendario di eventi per incontrare gli agenti di viaggi, che coinvolgeranno gli imprenditori della distribuzione insieme, novità assoluta, alle loro famiglie, per rafforzare il senso di community alla base del progetto.

Gli appuntamenti si svolgeranno tra l’autunno 2023 e la primavera 2024 su tutto il territorio nazionale, dal Parco dello Stelvio alla Sicilia, passando per le cantine dell’Oltrepò Pavese e le Colline della Toscana. Il filo conduttore sarà l’immersione nella bellezza del Belpaese.

«Gli eventi saranno coordinati da Dario Panella – prosegue Cani – che entra ufficialmente in Kkm Group in qualità di responsabile dello sviluppo commerciale: un professionista di grande esperienza, animato da una passione contagiosa per il viaggio, inteso come paradigma di vita e viatico per la scoperta della bellezza. Insieme a lui, entra in Kkm Group anche Matteo Barbieri, che si occuperà di coordinare l’area business travel e incentive. Ci aspettiamo di migliorare la penetrazione sul territorio nazionale, incrementando le partnership relative a tutte le nostre aree di attività: dal tour operating alla biglietteria, fino alla possibilità per le agenzie di entrare in Enjoynet».

Da segnalare, infine, il potenziamento del supporto alle agenzie che utilizzano il dynamic packaging di Enjoy Destinations Edo (Enjoy Destinations Online), con una risorsa dedicata, Luca Pecoraro. Il manager è a disposizione degli agenti per accompagnarli nell’utilizzo del nuovo strumento, introdotto nel corso del 2023 e basato sull’integrazione tra Travel Compositor e i prodotti in esclusiva di Kkm Group.