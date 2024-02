Klm potenzia l’estate 2024: raggiungerà 155 destinazioni

Sarà una stagione estiva all’insegna del consolidamento quella allestita da Klm, che opererà collegamenti per 155 destinazioni di cui 92 in Europa e 63 intercontinentali.

La compagnia aerea olandese aumenterà la capacità dei posti disponibili di circa il 7% rispetto all’estate del 2023, quasi eguagliando i livelli pre Covid. L’orario estivo entrerà in vigore il 31 marzo e terminerà il 26 ottobre.

Forte l’attenzione sull’Italia, dove Klm aumenterà la frequenza o capacità su diverse città come ad esempio Bologna, Firenze, Genova.

Significativo l’impegno su alcune tratte: Klm aumenterà infatti la frequenza dei voli verso varie destinazioni intercontinentali, tra cui Giakarta, in combinazione con Kuala Lumpur, e Denpasar in combinazione con Singapore. Il vettore olandese, che ha già ripreso i voli diretti per Osaka, riprenderà anche il servizio giornaliero per Tokyo Narita. Mentre verranno aumentate le frequenze verso Taipei, Hong Kong, Montreal, Toronto e Los Angeles. Da sottolineare che attualmente la capacità di offerta posti verso le destinazioni del Nord America è superiore ai livelli del 2019. Questo aumento di frequenze fa parte di un processo continuo messo in atto dalla compagnia, al fine di adattare la propria rete in base alle condizioni del mercato e a differenti esigenze operative.

Inoltre verrà ripreso il servizio giornaliero per Tel Aviv da lunedì 1 aprile. Questo servizio sarà operato con scalo a Larnaca fino al 19 maggio. La compagnia continuerà comunque a monitorare attentamente la situazione in Israele. Mentre in Europa, Klm aumenterà la frequenza dei voli verso varie destinazioni: a partire dal servizio giornaliero per Billund (Danimarca) e Stavanger (Norvegia); e ancora, in Gran Bretagna la frequenza dei voli sarà aumentata verso Edimburgo, Newcastle, Glasgow e Southampton. Come avvenuto quest’inverno, il vettore continuerà a servire Marsiglia in estate e opererà un servizio giornaliero per Nizza. In Polonia, la frequenza sarà aumentata a Cracovia, Danzica e Wroclaw. Quest’estate Klm aumenterà anche la frequenza dei voli per Praga (Repubblica Ceca).