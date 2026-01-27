Klm, wifi gratis sui voli europei

Wifi gratuito sui voli europei di Klm: è la novità introdotta dalla compagnia olandese, tra le prime in Europa a offrire il servizio ai suoi passeggeri.

Il wifi sarà attivato su metà della flotta della compagnia a partire da fine gennaio 2026. Poi, nel prossimo futuro, sarà disponibile su tutti gli A321neo, Embraer 195-E2 e su una parte dei B737-800.

La flotta europea di Klm non dispone di schermi di intrattenimento individuali e il servizio internet gratuito sicuramente migliorerà l’esperienza in volo dei passeggeri che, dopo aver effettuato il login o la registrazione come membri Flying Blue, potranno usufruire di accesso illimitato a Internet.

Stephanie Putzeist, responsabile customer experience di Klm, ha commentato: «Ascoltiamo attentamente ciò che i nostri passeggeri desiderano, e il wifi gratuito era da tempo nella loro lista dei desideri. Con questo passo, rendiamo i viaggi in Europa più personali e confortevoli: ognuno può organizzare il proprio volo come preferisce e rimanere connesso. Siamo lieti di poter offrire finalmente questo servizio ai nostri passeggeri».

Dall’agosto dello scorso anno, Klm ha aggiunto 12 nuovi aeromobili A321neo alla propria flotta. Questi aerei, dedicati esclusivamente alle destinazioni europee, non solo sono dotati di wifi, ma anche di sedili moderni e confortevoli.