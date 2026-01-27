Km Malta Airlines, rotta quotidiana Malta-Catania per l’estate 2026

Km Malta Airlines lancia i voli per l’estate sulla rotta Malta-Catania. La compagnia aerea di bandiera delle isole maltesi opererà voli su Catania durante i periodi di maggiore affluenza.

I collegamenti tra Malta International Airport e Catania Fontanarossa saranno operativi da giovedì 30 aprile 2026 a sabato 24 ottobre 2026. I voli saranno operati sette volte alla settimana, con una combinazione di partenze mattutine e serali. I voli del mattino saranno disponibili il lunedì, giovedì e sabato, mentre le partenze serali sono previste il lunedì, venerdì, sabato e domenica.

Oltre al programma estivo, Km Malta Airlines ha aggiunto voli extra per il periodo di Pasqua, operativi da giovedì 2 aprile 2026 a lunedì 6 aprile 2026.

Km Malta Airlines serve 17 aeroporti in 15 delle principali città europee: Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Dusseldorf, Londra Gatwick, Londra Heathrow, Lione, Madrid, Milano, Monaco di Baviera, Parigi Charles de Gaulle, Parigi Orly, Praga, Roma, Vienna, Zurigo e Istanbul.