Km Malta Airlines volerà da Palermo dal 30 maggio
Un nuovo collegamento per Malta operato da Km Malta Airlines che lancia un nuovo volo da Palermo, come parte del programma estivo 2026, il collegamento sarà operativo dal 30 maggio tre volte a settimana (martedì, mercoledì e sabato).
«Siamo lieti di presentare Palermo come nuova destinazione all’interno del nostro programma estivo 2026 – commenta David Curmi, presidente di Km Malta Airlines – Al momento, Palermo non è servita da voli diretti da Malta e questa nuova rotta amplia la gamma di destinazioni disponibili per i viaggiatori maltesi, creando allo stesso tempo ulteriori opportunità per attirare visitatori in entrata a Malta. La Sicilia e Malta condividono forti legami culturali, economici e turistici e siamo fiduciosi che questo collegamento rafforzerà ulteriormente la connettività tra le due Isole».
I voli sono disponibili per la prenotazione tramite il sito web o l’app di Km Malta Airlines, agenzie di viaggi e altri canali di vendita autorizzati.
Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino, aggiunge: «Si tratta di una rotta importante che rafforza ulteriormente il ruolo strategico dello scalo aereo palermitano nel Mediterraneo e amplia le opportunità di mobilità tra due territori storicamente e culturalmente molto vicini. Questo collegamento contribuisce a sostenere la crescita del traffico internazionale dello scalo e a favorire nuovi flussi turistici e commerciali tra Sicilia e Malta, in linea con il percorso di sviluppo e di progressiva apertura ai mercati internazionali che Gesap sta portando avanti».