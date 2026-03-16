Km Malta Airlines volerà da Palermo dal 30 maggio

«Siamo lieti di presentare Palermo come nuova destinazione all’interno del nostro programma estivo 2026 – commenta David Curmi , presidente di Km Malta Airlines – Al momento, Palermo non è servita da voli diretti da Malta e questa nuova rotta amplia la gamma di destinazioni disponibili per i viaggiatori maltesi, creando allo stesso tempo ulteriori opportunità per attirare visitatori in entrata a Malta. La Sicilia e Malta condividono forti legami culturali, economici e turistici e siamo fiduciosi che questo collegamento rafforzerà ulteriormente la connettività tra le due Isole ».

Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino, aggiunge: «Si tratta di una rotta importante che rafforza ulteriormente il ruolo strategico dello scalo aereo palermitano nel Mediterraneo e amplia le opportunità di mobilità tra due territori storicamente e culturalmente molto vicini. Questo collegamento contribuisce a sostenere la crescita del traffico internazionale dello scalo e a favorire nuovi flussi turistici e commerciali tra Sicilia e Malta, in linea con il percorso di sviluppo e di progressiva apertura ai mercati internazionali che Gesap sta portando avanti».