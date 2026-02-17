Km Malta, in estate quasi 8.000 voli per un operativo mai visto

Quasi 8.000 voli, 19 rotte e un nuovo collegamento per Tel Aviv. Km Malta Airlines svela l’operativo dell’estate 2026 (29 marzo-31 ottobre), il più ampio di sempre, con una media di 262 voli settimanali e 1,34 milioni di posti.

Il programma, spiega la compagnia, è stato sviluppato per soddisfare una forte domanda in tutti i mercati, sostenendo il posizionamento di Malta come destinazione mediterranea di primo piano. L’utilizzo della flotta raggiungerà una media di 12 ore al giorno durante il periodo di punta.

L’ampliamento dell’operativo rafforzerà la connettività di Malta con i principali mercati europei, tra cui Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Austria, Spagna, Svizzera, Repubblica Ceca, Belgio e Turchia, oltre a consolidare i collegamenti con Israele grazie alla nuova rotta bisettimanale che partirà il 27 maggio 2026, nei giorni di mercoledì e domenica. Il servizio aggiuntivo per Bruxelles opererà il martedì mattina.

I collegamenti estivi ripristinati verso Catania offriranno maggiore flessibilità ai viaggiatori nel Mediterraneo centrale. Il volo supplementare del giovedì pomeriggio verso Londra Gatwick porterà a 23 le frequenze settimanali sulla capitale britannica.

Durante l’estate 2026, inoltre, Km Malta Airlines manterrà frequenze solide nei suoi mercati principali, garantendo un accesso agevole ai maggiori hub europei e una connettività globale tramite le compagnie partner verso Nord America, Medio Oriente, Africa e Asia. Londra, Monaco, Parigi e Roma avranno due voli al giorno da e per Malta, a supporto delle crescenti connessioni con i partner in codeshare.

«Il nostro operativo Summer 2026 rappresenta un passo significativo nel rafforzare la connettività aerea di Malta – ha sottolineato David Curmi, executive chairman di Km Malta Airlines – Con quasi 8.000 voli, 1,34 milioni di posti e 19 rotte, non stiamo solo ampliando la capacità, ma stiamo investendo strategicamente nei mercati più importanti per il turismo, il business e le comunità maltesi all’estero. Combinando servizi diretti point‑to‑point con accesso ai principali hub europei, offriamo un numero importante di posti in connessione».