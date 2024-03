Korea tourism organization, sodalizio con Aviareps in Italia e Svezia

Korea tourism organization annuncia la collaborazione con Aviareps in Italia e Svezia. Leader mondiale nella rappresentanza di turismo, aviazione e ospitalità con 68 uffici in 65 Paesi del mondo, Aviareps è stata nominata rappresentante marketing e pr.

Si tratta di una partnership strategica che mira ad elevare il profilo della Corea del Sud come destinazione turistica di primo piano, attirando più visitatori dall’Italia e dalla Svezia e aumentando la loro spesa e la durata del soggiorno.

Il sodalizio arriva nel momento in cui l’industria dei viaggi guarda alla ripresa e la Corea del Sud intende posizionarsi come una scelta di punta per i viaggiatori globali. Aviareps sfrutterà la sua vasta esperienza e i suoi approcci innovativi per attuare un piano olistico, progettato per stimolare la domanda dei consumatori, aumentare la copertura mediatica sulla destinazione, educare gli agenti di viaggio e aumentare il numero di tour operator che offrono la Corea del Sud come parte del loro portafoglio prodotti.

I team di esperti di Aviareps nei mercati locali lavoreranno a stretto contatto con i partner del settore turistico e dei media, assicurando che la destinazione rimanga al centro dell’attenzione dei viaggiatori in cerca di esperienze uniche e arricchenti.

“Siamo onorati di essere stati incaricati di promuovere la Corea del Sud come destinazione imperdibile in Italia e in Svezia – sottolinea Thomas Drechsler, coo Turismo di Aviareps – Siamo impegnati nell’esecuzione di una strategia completa di marketing e pr che non solo accresca la consapevolezza, ma che stimoli anche la crescita del turismo in Corea del Sud. Crediamo nell’immenso potenziale della Corea del Sud come destinazione diversificata e accattivante».