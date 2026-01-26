Korean e il Gruppo Hanjin vietano le power bank in volo

Divieto d’uso delle power bank a bordo degli aerei di Korean Airlines e di quattro compagnie aeree del Gruppo Hanjin: Asiana Airlines, Jin Air, Air Busan e Air Seoul. Si tratta di una decisione frutto della nuova politica adottata da buona parte dei vettori asiatici, che si sta espandendo in tutto il mondo.

Ai passeggeri non sarà più consentito utilizzare power bank per ricaricare dispositivi elettronici come telefoni cellulari, tablet, computer portatili o fotocamere su nessun volo operato dalle cinque compagnie aeree.

Le power bank potranno comunque essere trasportati in cabina nel rispetto delle normative vigenti su capacità e quantità, ma il loro utilizzo e la loro ricarica non è consentito durante il volo. Per prevenire cortocircuiti, i passeggeri dovranno coprire le porte di ricarica metalliche con nastro isolante oppure collocare ogni batteria in un sacchetto o astuccio di plastica separato. Tutte le power bank dovranno essere tenuti a portata di mano personale – addosso al passeggero, nella tasca dello schienale del sedile o sotto il sedile di fronte – e non dovranno essere riposti nelle cappelliere.

Con l’aumento degli incidenti di incendio a bordo che coinvolgono power bank agli ioni di litio, il settore dell’aviazione ha sottolineato la necessità di rafforzare le normative di cabina per garantire la sicurezza dei voli. «Il divieto di utilizzo delle power bank a bordo – ha dichiarato un rappresentante di Korean Air – è una misura necessaria per garantire i più elevati standard di sicurezza del volo, e la collaborazione dei passeggeri è essenziale. Korean Air resta pienamente impegnata a offrire un’esperienza di viaggio sicura, protetta e confortevole a tutti i clienti».