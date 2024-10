La Bottega Group acquisisce Palatino Hospitality

La Bottega Group, leader globale nei prodotti di cortesia per hotel di lusso, annuncia l’acquisizione della totalità del capitale di Palatino Hospitality. Quest’ultimo ha reinvestito una parte dei proventi derivanti dall’operazione in La Bottega Holding, acquisendo una partecipazione di minoranza nella società e mantenendo un ruolo attivo nella gestione del business.

Si tratta della terza significativa operazione di M&A, nell’ultimo anno, dopo le acquisizioni di Vanity Group e Beltrami. Supportata da Three Hills, che da maggio 2024 ha investito 115 milioni nel progetto La Bottega tramite una combinazione di capitale privilegiato e capitale proprio, l’operazione rappresenta un ulteriore elemento chiave di una strategia ambiziosa di “buy and build”. L’obiettivo è stabilire uno standard unico nell’industria dell’ospitalità di lusso, consolidando la leadership di mercato e potenziando l’offerta di servizi.

La Bottega e Palatino, esperto in OS&E (Operating Supplies and Equipment) di lusso e consulenza progettuale, uniranno le loro forze per fornire una soluzione integrata e completa per hotel di alta gamma in tutto il mondo. Combinando le loro capacità, le aziende ottimizzeranno le offerte in design, consulenza e OS&E di lusso, servendo clienti come Four Seasons, Mandarin Oriental e Bulgari Hotels & Resorts. Obiettivo della partnership stabilire un unico punto di riferimento per la hotellerie di lusso, rispondendo alle esigenze in evoluzione del mercato globale.

Il sodalizio segue la recente acquisizione da parte di La Bottega di Vanity Group, leader nei servizi alberghieri premium, e il suo investimento in Beltrami, un’azienda tessile italiana conosciuta per la biancheria di lusso. Queste mosse, sostenute da Three Hills, posizionano La Bottega come un consolidatore strategico in un mercato dell’ospitalità di lusso frammentato, che si prevede raggiunga i 22 miliardi di euro entro il 2028.

Con un team globale di quasi 1.000 professionisti e un fatturato combinato di 250 milioni di dollari, il nuovo gruppo è pronto a elevare l’ospitalità di lusso. L’impegno verso la sostenibilità guida la nostra missione di offrire soluzioni senza soluzione di continuità per ogni aspetto della Hotellerie.

Tommaso Pacini, ceo di La Bottega, sottolinea: «È la nostra terza grande acquisizione nell’arco di un anno, che consolida ulteriormente la nostra posizione di leader nei servizi per hotel di lusso. La partnership con Palatino potenzia la nostra capacità di offrire una soluzione integrata per l’hotellerie, fornendo il più alto standard di servizio e innovazione»,

«Pacini e il suo team hanno fissato ambizioni chiare affinché La Bottega diventi il partner di riferimento per i prodotti di cortesia nell’ospitalità di lusso – osserva Mauro Moretti, founder & ceo di Three Hills – La loro ultima acquisizione di Palatino aggiunge sia ampiezza che profondità a un’offerta già superlativa. Noi di Three Hills rimaniamo impegnati a supportare La Bottega nei loro piani di crescita».