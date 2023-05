La Compagnie, Vernet: «Voli all business anche oltre New York»

Un fil rouge simbolico in nome dell’arte tra Milano e New York ha sancito i festeggiamenti per il primo anno di attività in Italia de La Compagnie, il vettore 100% business class che nell’aprile 2022 apriva il collegamento da Malpensa verso la Grande Mela.

Per il primo anniversario il management della compagnia ha invitato i partner della travel industry nella Galleria d’arte milanese Deodato Arte, nel cuore del centro storico meneghino, per l’anteprima della mostra “Andy Warhol: the king of pop art” che in venti opere originali celebra il genio della Factory, in pieno mood newyorkese.

«Dopo il primo anno di operazioni abbiamo trasportato 20.000 passeggeri, un risultato che ci rende orgogliosi visto che operiamo solo business class. È un’occasione davvero speciale per noi, – ha commentato il ceo de La Compagnie Christian Vernet – L’anno prossimo celebreremo anche il decimo anniversario di attività. Ma intanto siamo molto felici di questo primo anno della Milano-New York. Vorrei ringraziare partner, trade, clienti, corporate customer e naturalmente anche la distribuzione, molto importante in Italia per noi. Siamo qui per rimanere e vogliamo crescere».

Secondo il manager, infine, «questa estate offriremo maggiore capacità rispetto all’anno scorso, il ritmo di crescita dipenderà dallo sviluppo della flotta. A questo proposito abbiamo in cantiere l’arrivo di due nuovi aeromobili tra 2025 e 2026, che per le loro caratteristiche potrebbero permettere anche di volare oltre New York. L’ambizione è di crescere in questo mercato».